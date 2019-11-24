رياضة

هازارد: صلاح وثنائي ليفربول الأحق بالكرة الذهبية

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
هازارد
هازارد
كشف الدولي البلجيكي إيدين هازرد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وفان دايك مدافع الريدز هما الأحق بجائزة أفضل لاعب في العالم. وقال هازارد في تصريحات لـ صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تُمنح لأحد لاعبي ليفربول، ماني أو صلاح أو فان دايك، فهم يستحقونها". وتحدث هازارد عن أزمة زميله كريم بنزيمة مع منتخب بلاده فرنسا وعدم استدعائه لـ 4 سنوات، حيث قال: "بنزيمة هو أفضل مهاجم في العالم الآن".
وكما تطرق لمبابي لاعب باريس سان جيرمان: "لو كنت قادرا على المساعدة في ضم مبابي لـ ريال مدريد غدا، فسأفعل ذلك، إنه موهبة عظيمة، في ظرف عدة أعوام سيكون أفضل لاعب في العالم". واختتم الدولي البجليكي تصريحاته، قائلا: "لو أكمل مبابي على هذا المستوى، فسيكون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ". ويشارك المهاجم البلجيكي
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