هازارد: صلاح وثنائي ليفربول الأحق بالكرة الذهبية
تحرير:محمد جمال
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
هازارد
كشف الدولي البلجيكي إيدين هازرد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وفان دايك مدافع الريدز هما الأحق بجائزة أفضل لاعب في العالم.
وقال هازارد في تصريحات لـ صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تُمنح لأحد لاعبي ليفربول، ماني أو صلاح أو فان دايك، فهم يستحقونها".
وتحدث هازارد عن أزمة زميله كريم بنزيمة مع منتخب بلاده فرنسا وعدم استدعائه لـ 4 سنوات، حيث قال: "بنزيمة هو أفضل مهاجم في العالم الآن".
وكما تطرق لمبابي لاعب باريس سان جيرمان: "لو كنت قادرا على المساعدة في ضم مبابي لـ ريال مدريد غدا، فسأفعل ذلك، إنه موهبة عظيمة، في ظرف عدة أعوام سيكون أفضل لاعب في العالم".
واختتم الدولي البجليكي تصريحاته، قائلا: "لو أكمل مبابي على هذا المستوى، فسيكون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".
ويشارك المهاجم البلجيكي
وكما تطرق لمبابي لاعب باريس سان جيرمان: "لو كنت قادرا على المساعدة في ضم مبابي لـ ريال مدريد غدا، فسأفعل ذلك، إنه موهبة عظيمة، في ظرف عدة أعوام سيكون أفضل لاعب في العالم".
واختتم الدولي البجليكي تصريحاته، قائلا: "لو أكمل مبابي على هذا المستوى، فسيكون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".
ويشارك المهاجم البلجيكي مع ريال مدريد في موسمه الأول، بعد رحيله عن صفوف تشيلسي في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، شارك هازارد في 12 مباراة مع الملكي سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع أربعة أخرى.
وينتظر هازارد مهمة صعبة مع فريقه يوم الثلاثاء المقبل، أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة العاشرة من مواجهات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.