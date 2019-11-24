حديقة الحيوان تنفي زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيها

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

حديقة الحيوان

أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي، أنه لا زيادة في قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، وأنها ما زالت خمسة جنيهات فقط للمواطنين طوال أيام الأسبوع عدا يوم الإجازة الثلاثاء. وحول ما أثير عن زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيها، قال رجائي في تصريح اليوم الأحد، إن ذلك سوف يكون يوم الثلاثاء فقط لشركات السياحة والمدارس الخاصة، وهو يوم الإجازة الأسبوعي للحديقة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة قرر هذه الزيادة بناء على طلب بعض الشركات التي ترغب في زيارة الحديقة يوم الإجازة وهي خالية من الزائرين. وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هذا المبلغ يشمل دخول الحديقة والمتحف وسوف يتم استغلاله في تطوير الحديقة، لافتا إلى أنه لن يتم فتح أبواب الحديقة يوم الإجازة