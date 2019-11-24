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حديقة الحيوان تنفي زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيها

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي، أنه لا زيادة في قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، وأنها ما زالت خمسة جنيهات فقط للمواطنين طوال أيام الأسبوع عدا يوم الإجازة الثلاثاء. وحول ما أثير عن زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيها، قال رجائي في تصريح اليوم الأحد، إن ذلك سوف يكون يوم الثلاثاء فقط لشركات السياحة والمدارس الخاصة، وهو يوم الإجازة الأسبوعي للحديقة.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة قرر هذه الزيادة بناء على طلب بعض الشركات التي ترغب في زيارة الحديقة يوم الإجازة وهي خالية من الزائرين. وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هذا المبلغ يشمل دخول الحديقة والمتحف وسوف يتم استغلاله في تطوير الحديقة، لافتا إلى أنه لن يتم فتح أبواب الحديقة يوم الإجازة
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عمرو-اديب (2)

عمرو أديب: مصر تحتاج إلى وزير «سوبر»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض المصريين يتعامون مع التغيير الوزاري بنوع من الشماتة، لافتًا إلى أنه لم يعد أحد يحب أن يكون وزيرا في مصر، حيث لم يعد منصب الوزير مغري كما كان في السابق، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير في حدود 7 وزارات بنهاية الشهر الجاري، منوهًا بأنه لا يهمه من سيتغير في التعديل الوزاري. وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، أن سبب العزوف عن تولي منصب الوزير، هو كم الهجوم الذي يتعرض له الوزير، فضلا عن ضعف العائد المادي.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: الشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن ثقافة بناء الدولة الحديثة لابد أن تراعي التخصص الدقيق، فعصر العموميات ومعرفة كل شيء ولى وانتهى، وعلينا أن نعود لأهل الاختصاص كل في مجاله، مشيرًا خلال كلمته بالجلسة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر الشأن العام 2020، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إلى أن دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ محمد عبده أصبحت بيت خبرة في الإفتاء وعلى سبيل المثال لجأت دار الإفتاء إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عندما تطرقت إلى قضية السكان.
مصطفى-مدبولي

الوزراء: 2.5 مليار جنيه استثمارات بمدينة الجلود بالروبيكي

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع (مدينة الجلود) بالروبيكي يُعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، تبلغ مساحته 1629 فدانًا بإجمالي مصانع منتجة يبلغ 195 مصنعًا، حيث تبلغ الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه. وأوضح المركز في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الأحد، أنه يحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، ومعدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، حيث تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 300 ألف عملية جراحية عاجلة خلال مبادرة الرئيس

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه تم الانتهاء من إجراء 300 ألف و874 عملية جراحية خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2018 وحتى أمس السبت. قال الدكتور خالد مجاهد مستشار، وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأحد: "إنه تم إجراء 125 ألفًا و822 عملية قسطرة قلب، و19 ألفًا و774 جراحة قلب مفتوح، و101 ألفًا و725 جراحة رمد، و12 ألفًا و655 جراحة مخ وأعصاب، و13 ألفًا و501 جراحة عظام، و15 ألفًا و555 جراحة أورام".
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رسوم-جداريات-الفراعنة-المصريون-القدماء (1)

أستاذ آثار: المصريون قدسوا 16 حيوانًا أبرزهم البقرة وأبو قردان

أكد الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة أن المصريين القدماء لم يعبدوا الحيوانات، ولكن كانوا يقدسون صفات محددة فيها كالشجاعة والذكاء والقوة والحنان. وقال بدران، اليوم السبت، بمناسبة إعلان وزارة الآثار كشف أثري يضم مجموعة من الحيوانات المحنطة بجبانة سقارة، إن المصريين القدماء لم يقدسوا كل أنواع الحيوانات، وإنما كان الاختيار يقع على أنواع محددة من خلال مجموعة من العلماء والكهنة، وعند توافر الشروط المطلوبة في ذلك الحيوان، يتم الإعلان عن اختيار ذلك الحيوان المقدس، وتقام الاحتفالات العظيمة في المعبد الخاص به.
غلق- شارع -الهرم

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين

أصدرت محافظة الجيزة، بيانًا، مساء اليوم الخميس، نوهت فيه عن اضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق شارع الهرم بشكل جزئي بالاتجاهين، وذلك لمدة 3 أيام تبدأ في الساعة الـ12 صباح غدٍ الجمعة، والموافق 8/ 11/ 2019، وتنتهى في الساعة الـ5 من صباح يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019، دون توقف لحركة المرور، مؤكدة على أنه سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات في كلا الاتجاهين، مشيرة إلى أن الغلق يأتي في إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع».
حلاوة-المولد (5)

حظر إقامة الشوادر وفروشات حلوى المولد النبوي بشوارع الجيزة

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد قرارًا بحظر إقامة أي شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة وإشغال الطريق العام، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما قرر المحافظ حظر إقامة أي شوادر أو فروشات على الأراضي الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة تجنبًا لإشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الشوادر حفاظًا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها. ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على كافة المحال وعدم السماح لهم بأشغال الأرصفة بأي شكل من الأشكال وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية علي الفور.
انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بإيقاف محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل مما يضطرها لقطع ضخ مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة الـ11 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السابعة صباح بعد غد السبت، وذلك لإيقاف تدفقات شبكات انحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة.
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