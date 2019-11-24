رياضة

سولشاير عن تعادل اليونايتد: أردت تغيير الـ11 لاعبا

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
أولي جونار سولشاير
أولي جونار سولشاير
علق سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على تعادل الشياطين الحمر أمام شيفلد يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «برامال لين»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن قواعد كرة القدم هي فقط ما منعته من تغيير جميع اللاعبين في الملعب. وتحدث سولشاير عن الشوط الأول لفريقه قائلا: "ظهرنا بشكل سيئ جدا جدا جدا، اللقاء ذكرني بمواجهة إيفرتون الموسم الماضي، عندما تأخرنا 2- 0 وخسرنا اللقاء 4- 0 في النهاية".
وتابع المدير الفني النرويجي: "أردت تغيير الـ 11 لاعبا بين شوطي اللقاء، أردت تغيير الجميع بداية من الحارس حتى آخر لاعب في الفريق، كنت محبطا بشدة، لا أجد الوصف المثالي لشعوري بين شوطي اللقاء، ولكن فجأة تغيرت الأمور". وأكمل سولشاير: "في بعض الأحيان كرة القدم تتخطى الخطط وتكون معتمدة على الطاقة والروح،
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مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

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