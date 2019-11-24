فايلر: جروس نصحني بقيادة الأهلي وأفتقد 3 أشياء

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

فايلر

كشف رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن النصيحة التي تلقاها من مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، قبل الموافقة على قيادة المارد الأحمر. جاء ذلك في تصريحات لموقع "واتسون" السويسري، اليوم الأحد، قائلا: التقيت بجروس فى موناكو خلال شهر أغسطس الماضى، وأخبرته بمفاوضات الأهلي معي، طالبًا مشورته باعتباره قاد فريق الزمالك ويعلم الدوري المصري، ونصحني بأن أفعل كل شىء من أجل قيادة الأهلي، وأكد أنه أعظم من أى شىء رآه حتى الآن".

وواصل فايلر حديثه، قائلا: "رغم روعة مكان إقامتي في القاهرة وإمكانيتي رؤية الأهرامات من الشرفة، إلا أنني أفتقد 3 أشياء، الأسرة، الطبيعة، والهواء الجيد.. على بعد 100 متر من الفندق الذي أقيم به هناك مركب سياحي في النيل يصدر عنه أدخنة، في الوهلة الأولى تشعر أن كل شىء هنا فوضوي، لكن كل المشاكل تختفي في لحظة