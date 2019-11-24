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عمرو أديب: مصر تحتاج إلى وزير «سوبر»

تحرير:محمد فتحي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
عمرو أديب
عمرو أديب
قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض المصريين يتعامون مع التغيير الوزاري بنوع من الشماتة، لافتًا إلى أنه لم يعد أحد يحب أن يكون وزيرا في مصر، حيث لم يعد منصب الوزير مغري كما كان في السابق، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير في حدود 7 وزارات بنهاية الشهر الجاري، منوهًا بأنه لا يهمه من سيتغير في التعديل الوزاري. وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، أن سبب العزوف عن تولي منصب الوزير، هو كم الهجوم الذي يتعرض له الوزير، فضلا عن ضعف العائد المادي.

وأعرب أديب عن رفضه الوزير بمفهوم موظف، حيث أن مصر تحتاج إلى وزير «سوبر»، ولديه قدرة على التغيير.

وأضاف أديب قائلًا: «نحتاج وزراء انتحاريين تحب مصر»، مشددا على ضرورة أن يكون لدى الوزراء الجدد انحياز تام للطبقات الكادحة، متابعا: «آن الآوان يكون هناك مجموعة وزارية اجتماعية تاخد بالها من الناس».

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