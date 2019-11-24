عمرو أديب: مصر تحتاج إلى وزير «سوبر»

تحرير:محمد فتحي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض المصريين يتعامون مع التغيير الوزاري بنوع من الشماتة، لافتًا إلى أنه لم يعد أحد يحب أن يكون وزيرا في مصر، حيث لم يعد منصب الوزير مغري كما كان في السابق، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير في حدود 7 وزارات بنهاية الشهر الجاري، منوهًا بأنه لا يهمه من سيتغير في التعديل الوزاري. وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، أن سبب العزوف عن تولي منصب الوزير، هو كم الهجوم الذي يتعرض له الوزير، فضلا عن ضعف العائد المادي.