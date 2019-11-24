وقع تحت القطر.. إصابة عامل ببتر في «الزراع والساق» بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

قطار- أرشيفية

وقف «عامل» صاحب الـ 45 عاما من عمره على رصيف محطة الجيزة في انتظار قطار الصعيد لعودته لمحافظة المنيا، وما أن وصل القطار وشرع في الركوب إنزلقت قدمه وسقط أسفل عجلاته بعدما أختل توازنه ليصاب ببتر في قدمه وذراعه اليمني، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي العقيد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود مصابًا بمحطة قطارات الجيزة، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة وشرطة النقل والمواصلات لفحص البلاغ.

التحريات الأولية لرجال المباحث، بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، دلت على أن المصاب حال استقلاله القطار انزلقت قدمه ليسقط على القضبان أسفل عجلات القطار، ليصاب ببتر في قدمه وذراعه اليمنى، وتم نقله لمستشفى القصر العيني