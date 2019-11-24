رياضة

والد محمد صبحي: أتمنى أن يسامحني وهو رأس مالنا

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
محمد صبحي
محمد صبحي
أعرب والد محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، عن سعادته بفوز نجله بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب، وظهوره بهذا المستوى الرائع خلال البطولة، وأكد والد حارس المنتخب الأولمبي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن محمد كان حريص على التحدث معه قبل كل مباراة ومطالبته بالدعاء له، لافتًا إلى أن الحارس الشاب واجه العديد من الصعوبات لكي يصل لتلك المكانة. وتابع:" محمد كافح معي وربنا جزاه خير، وتعب بشكل كبير جدًا ومعايا في الورشة وبطلب انه يسامحني على معاملتي القاسية له أحيانا".
وأشار والد صبحي إلى أنه كان يشرف على التزامه بالتدريب في مركز حراسة المرمى، بالتمرين في الشارع وعلى الاسفلت، الأمر الذي كان يعرضه دائما للإصابات. وواصل:" محمد رأس مالنا في الحياة وشديت عليه عشان يكمل في الكورة بعدما كان قريبا من تركها بسبب حالة نفسية جاءت له". وأتم تصريحاته:"عنفته ذات مرة في الورشة
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عمار-حمدى

رئيس الاتحاد: الخطيب وعدني بالموافقة على إعارة حمدي

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه حصل على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، على سبيل الإعارة، وقال مصيلحي في تصريحات لقناة تايم سبورت "تربطني علاقة قوية وجيدة مع محمود الخطيب، واستفسرت منه على موقف عمار حمدي من المشاركة مع الأهلي هذا الموسم". وأضاف: "طلبت من الأهلي ضم عمار أكثر من مرة، وكان الرد ان المدير الفني السابق للفريق متمسك به، وعندما أتى المدير الفني الحالي شاهد تألق عمار مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عامًا".
ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يحصد لقبه الثاني في أقل من 24 ساعة

توج فريق فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي لموسم 2018-2019، الفريق البرازيلي استفاد من هزيمة نظيره بالميراس الوصيف بهدفين مقابل هدف واحد أمام جريميو في الجولة الـ 38 من الدوري، ليحسم رسميا المسابقة المحلية لصالحه، ويعد القب المحلي هو السابع في تاريخ فلامنجو، والأول منذ 10 سنوات. وتج الفريق البرازيلي بالبطولة بعدما تصدر الدوري برصيد 81 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 25 وتعادل وخسر في 3 اخرين، وجاء بعده سانوت برصيد 68 نقطة وفي المركز الثالث بالميراس بنفس الرصيد .
فايلر - مران الأهلي

فايلر: جروس نصحني بقيادة الأهلي وأفتقد 3 أشياء

كشف رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن النصيحة التي تلقاها من مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، قبل الموافقة على قيادة المارد الأحمر. جاء ذلك في تصريحات لموقع "واتسون" السويسري، اليوم الأحد، قائلا: التقيت بجروس فى موناكو خلال شهر أغسطس الماضى، وأخبرته بمفاوضات الأهلي معي، طالبًا مشورته باعتباره قاد فريق الزمالك ويعلم الدوري المصري، ونصحني بأن أفعل كل شىء من أجل قيادة الأهلي، وأكد أنه أعظم من أى شىء رآه حتى الآن".
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منتخب مصر الأولمبي

حازم إمام: «المنتخب مبيعرفش يلعب كرة»

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر به المنتخب الأولمبي في مباراته أمام مالي والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يواجه المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في ثاني مباريات المجموعة.
ناصر ماهر

مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفراعنة، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
رمضان صبحي

رمضان صبحي: الأداء أمام مالي لم يكن جيدًا ولكن

أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن أداء الفريق سيصبح أفضل، خلال المباريات القادمة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة :تايم سبورت"، عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره مالي، قائلًا: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية والأهم تحقيقنا للفوز، الأداء لم يكن جيدًا، ودائما مباريات الافتتاح تكون صعبة، ولكن لا تقلقوا الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة، منذ فترة طويلة ولم نلعب أي مباريات رسمية، توقف المباريات المحلية أثر علينا، فلم أشارك في أي مباراة منذ ما يقرب الشهر، لا نبحث عن مبررات".
شوقي غريب

شوقي غريب يكشف عن سبب كثرة إصابات لاعبي المنتخب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن المواجهات الإفتتاحية لأي بطولة تتسم بالصعوبة، موضحًا سبب الإصابات البدنية التي ضربت اللاعبين أثناء مواجهة مالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: " لسه معملناش حاجة إحنا كسبنا ماتش بس، وخسارتنا من مالي في بطولة افريقيا 2015 بالسنغال كانت ظروف مختلفة، لكننا درسنا فرقة مالي بشكل كويس".
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