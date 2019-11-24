والد محمد صبحي: أتمنى أن يسامحني وهو رأس مالنا

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

محمد صبحي

أعرب والد محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، عن سعادته بفوز نجله بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب، وظهوره بهذا المستوى الرائع خلال البطولة، وأكد والد حارس المنتخب الأولمبي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن محمد كان حريص على التحدث معه قبل كل مباراة ومطالبته بالدعاء له، لافتًا إلى أن الحارس الشاب واجه العديد من الصعوبات لكي يصل لتلك المكانة. وتابع:" محمد كافح معي وربنا جزاه خير، وتعب بشكل كبير جدًا ومعايا في الورشة وبطلب انه يسامحني على معاملتي القاسية له أحيانا".

وأشار والد صبحي إلى أنه كان يشرف على التزامه بالتدريب في مركز حراسة المرمى، بالتمرين في الشارع وعلى الاسفلت، الأمر الذي كان يعرضه دائما للإصابات. وواصل:" محمد رأس مالنا في الحياة وشديت عليه عشان يكمل في الكورة بعدما كان قريبا من تركها بسبب حالة نفسية جاءت له". وأتم تصريحاته:"عنفته ذات مرة في الورشة