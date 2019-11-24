فلامنجو يحصد لقبه الثاني في أقل من 24 ساعة

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

فلامنجو

توج فريق فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي لموسم 2018-2019، الفريق البرازيلي استفاد من هزيمة نظيره بالميراس الوصيف بهدفين مقابل هدف واحد أمام جريميو في الجولة الـ 38 من الدوري، ليحسم رسميا المسابقة المحلية لصالحه، ويعد القب المحلي هو السابع في تاريخ فلامنجو، والأول منذ 10 سنوات. وتج الفريق البرازيلي بالبطولة بعدما تصدر الدوري برصيد 81 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 25 وتعادل وخسر في 3 اخرين، وجاء بعده سانوت برصيد 68 نقطة وفي المركز الثالث بالميراس بنفس الرصيد .

وتوج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو،وسجل أهداف المباراة لصالح ريفير بلايت رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، بينما سجل هدفي التعادل لصالح فلامنجو جابرييل برابوسا في

وتوج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو،وسجل أهداف المباراة لصالح ريفير بلايت رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، بينما سجل هدفي التعادل لصالح فلامنجو جابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل .



ويقود فلامنجو المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ويضم الفريق في صفوفه عدة أسماء شهيرة، كحارس المرمى دييجو ألفيش، ورودريجو كايو، وجابرييل باربوسا، ودييجو ريباس، ورافينيا، وجيورجيان دي أراسكيتا، وفيليبي لويس.



