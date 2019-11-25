رئيس الاتحاد: الخطيب وعدني بالموافقة على إعارة حمدي

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

عمار حمدي

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه حصل على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، على سبيل الإعارة، وقال مصيلحي في تصريحات لقناة تايم سبورت "تربطني علاقة قوية وجيدة مع محمود الخطيب، واستفسرت منه على موقف عمار حمدي من المشاركة مع الأهلي هذا الموسم". وأضاف: "طلبت من الأهلي ضم عمار أكثر من مرة، وكان الرد ان المدير الفني السابق للفريق متمسك به، وعندما أتى المدير الفني الحالي شاهد تألق عمار مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عامًا".

وتابع مصيلحي "بعد تألق عمار لا أعلم ما موقف مشاركته مع الأهلي، ولكن حصلت على وعد واضح جدا من محمود الخطيب انه في حال إذا قرر النادي إعارة عمار ستتم إعارته لنادي الاتحاد السكندري". وتابع: "نمتلك حاليًا قوام قوي، ولم أتحدث بعد مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن احتياجاته في انتقالات يناير المقبلة، لكنني