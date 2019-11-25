رياضة

رئيس الاتحاد: الخطيب وعدني بالموافقة على إعارة حمدي

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
عمار حمدي
عمار حمدي
أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه حصل على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، على سبيل الإعارة، وقال مصيلحي في تصريحات لقناة تايم سبورت "تربطني علاقة قوية وجيدة مع محمود الخطيب، واستفسرت منه على موقف عمار حمدي من المشاركة مع الأهلي هذا الموسم". وأضاف: "طلبت من الأهلي ضم عمار أكثر من مرة، وكان الرد ان المدير الفني السابق للفريق متمسك به، وعندما أتى المدير الفني الحالي شاهد تألق عمار مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عامًا".
وتابع مصيلحي "بعد تألق عمار لا أعلم ما موقف مشاركته مع الأهلي، ولكن حصلت على وعد واضح جدا من محمود الخطيب انه في حال إذا قرر النادي إعارة عمار ستتم إعارته لنادي الاتحاد السكندري". وتابع: "نمتلك حاليًا قوام قوي، ولم أتحدث بعد مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن احتياجاته في انتقالات يناير المقبلة، لكنني
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ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يحصد لقبه الثاني في أقل من 24 ساعة

توج فريق فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي لموسم 2018-2019، الفريق البرازيلي استفاد من هزيمة نظيره بالميراس الوصيف بهدفين مقابل هدف واحد أمام جريميو في الجولة الـ 38 من الدوري، ليحسم رسميا المسابقة المحلية لصالحه، ويعد القب المحلي هو السابع في تاريخ فلامنجو، والأول منذ 10 سنوات. وتج الفريق البرازيلي بالبطولة بعدما تصدر الدوري برصيد 81 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 25 وتعادل وخسر في 3 اخرين، وجاء بعده سانوت برصيد 68 نقطة وفي المركز الثالث بالميراس بنفس الرصيد .
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والد محمد صبحي: أتمنى أن يسامحني وهو رأس مالنا

أعرب والد محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، عن سعادته بفوز نجله بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب، وظهوره بهذا المستوى الرائع خلال البطولة، وأكد والد حارس المنتخب الأولمبي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن محمد كان حريص على التحدث معه قبل كل مباراة ومطالبته بالدعاء له، لافتًا إلى أن الحارس الشاب واجه العديد من الصعوبات لكي يصل لتلك المكانة. وتابع:" محمد كافح معي وربنا جزاه خير، وتعب بشكل كبير جدًا ومعايا في الورشة وبطلب انه يسامحني على معاملتي القاسية له أحيانا".
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فايلر: جروس نصحني بقيادة الأهلي وأفتقد 3 أشياء

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فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".
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في بيان رسمي.. الأهلي: حققنا أحلام وطموحات الأعضاء

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نجاحه في تحقيقه -وفقًا للأرقام والإحصائيات التي تبرزها ميزانية العام المالي 2018-2019-، أحلام وطموحات أعضاء وجماهير النادي على كافة الأصعدة، بما يليق باسم وحجم وشعبية وتاريخ الأهلي، وعلى الرغم من المطبات الصعبة التي شهدها النادي على الصعيد المالي في العام المنقضي، نظرًا للمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر بشكل عام على كافة المستويات بحكم الظروف الاقتصادية والتسويقية والتعاقدية وغيرها، إلا أن مجلس الإدارة نجح في التصدي لكل تعامل معها.
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غلق ستاد الجيش ببرج العرب لمدة ثلاثة أشهر

تقرر إغلاق ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، للصيانة، بسبب سوء حالة أرضية الملعب، التي ظهرت بشكل متهالك خلال مباراة منتخب الوطنى الأول ضد منتخب كينيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021. وقرر مسؤولو الملعب إغلاقه للصيانة لمدة 3 أشهر لعلاج المستطيل الأخضر الذي حدث له تهالك تام للعشب من كثرة المباريات خلال السنوات الأخيرة مع عمل شبكة صرف جديدة بالإضافة لتركيب أرضية جديدة.
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كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
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