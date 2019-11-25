الرئيس التونسي السابق يعلن انسحابه من الحياة السياسية

تحرير:وكالات ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

محمد المنصف المرزوقي

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، انسحابه من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب «حراك تونس الإرادة»، مؤكدا الالتزام بـ«قضايا الشعب والأمة»، إذ كتب المرزوقي في تدوينة عبر حسابه على صفحته الرسمية «فيسبوك» مساء اليوم: «على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وعنون تدوينته بـ «آخر خطاب سياسي»، وضمنها ما وصفه بـ«عصارة أفكاره ومخاوفه وآماله وما يمكن الانتفاع به من تجربته».وحذر المرزوقي من الانسياق وراء الدعوات، عن حسن أو سوء نية، والتي تنادي بتعديل الدستور في اتجاه نظام رئاسي لضمان فعالية الدولة واستقرارها، مؤكدا أنه لو كان النظام الرئاسي هو أنجع الطرق لقيادة