سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء. كما
اقرأ المزيد
أحمد كمالى نائب وزير التخطيط

تفاصيل إطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا، والمنعقد في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان. وتبدأ فعاليات اليوم الأول من الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
بنك مصر

«بنك مصر»: قرض بـ500 مليون يورو لتمويل المشروعات

وقع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، مع فلافيا بلانزا الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط في بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ذكر البنك في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في إطار قيام «بنك مصر» بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات حيث يساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل هذه المشروعات.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.49 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14050.16 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 539.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1417.56 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]