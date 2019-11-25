سعر الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء. كما