إنبي يسعى لتصحيح المسار عبر بوابة الزمالك

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

الزمالك - إنبي

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحى، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وهانى عبد الفتاح، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويتذيل نادي إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتان عن طلائع الجيش ووداي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان.من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن

ويتذيل نادي إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتان عن طلائع الجيش ووداي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان.



من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.



ويسعى حلمي طولان لتصحيح مسار الفريق البترولي، عبر بوابة الزمالك، كما يمنى طولان النفس في تحقيق الإنتصار الأول للفريق البترولي هذا الموسم، والهروب من ذيل الترتيب.



ويأمل ميتشو في استعادة ثقة الجماهير البيضاء، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الزمالك قبل توقف المسابقة، علاوة على أنه يسعى لإقتناص الثلاث نقاط لخطف صدارة الدوري من بيراميدز.

