«إنبي VS الزمالك».. 57 هدفًا في 27 لقاءً

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

الزمالك - إنبي

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث.

ويسعى حلمي طولان لتصحيح مسار الفريق البترولي، عبر بوابة الزمالك، كما يمنى طولان النفس بتحقيق الانتصار الأول للفريق البترولي هذا الموسم، والهروب من ذيل الترتيب. ويأمل ميتشو في استعادة ثقة الجماهير البيضاء، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الزمالك قبل توقف المسابقة، علاوة على أنه يسعى لاقتناص الثلاث نقاط

ويسعى حلمي طولان لتصحيح مسار الفريق البترولي، عبر بوابة الزمالك، كما يمنى طولان النفس بتحقيق الانتصار الأول للفريق البترولي هذا الموسم، والهروب من ذيل الترتيب.



ويأمل ميتشو في استعادة ثقة الجماهير البيضاء، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الزمالك قبل توقف المسابقة، علاوة على أنه يسعى لاقتناص الثلاث نقاط لخطف صدارة الدوري من بيراميدز.



وتشير الأرقام إلى أن إنبي والزمالك تواجها من قبل بطولة الدوري 27 مرة، شهدت تفوقا واضحا للقلعة البيضاء، إذ انتصر أبناء ميت عقبة في 15 لقاءً، بينما انتصر الفريق البترولي في 4 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 8 مواجهات، وسجل إنبي في شباك القلعة البيضاء 20 هدفًا، بينما سجل الزمالك في شباك الفريق البترولي 37 هدفًا.

