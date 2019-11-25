سجل متواضع لحلمي طولان أمام الزمالك

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

حلمي طولان

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

ويسعى حلمي طولان لتصحيح مسار الفريق البترولي، عبر بوابة الزمالك، كما يمنى طولان النفس بتحقيق الانتصار الأول للفريق البترولي هذا الموسم، والهروب من ذيل الترتيب. وتشير الأرقام إلى أن إنبي والزمالك تواجها من قبل بطولة الدوري 27 مرة، شهدت تفوقا واضحا للقلعة البيضاء، إذ انتصر أبناء ميت عقبة في 15 لقاءً،

ويسعى حلمي طولان لتصحيح مسار الفريق البترولي، عبر بوابة الزمالك، كما يمنى طولان النفس بتحقيق الانتصار الأول للفريق البترولي هذا الموسم، والهروب من ذيل الترتيب.



وتشير الأرقام إلى أن إنبي والزمالك تواجها من قبل بطولة الدوري 27 مرة، شهدت تفوقا واضحا للقلعة البيضاء، إذ انتصر أبناء ميت عقبة في 15 لقاءً، بينما انتصر الفريق البترولي في 4 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 8 مواجهات، وسجل إنبي في شباك القلعة البيضاء 20 هدفًا، بينما سجل الزمالك في شباك الفريق البترولي 37 هدفًا.



وواجه حلمي طولان الزمالك من قبل في بطولة الدوري 17 مرة، شهدت تفوقا واضحا للزمالك، إذ فاز طولان في 4 مواجهات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 9 مواجهات، وسجل طولان في شباك الزمالك 16 هدفًا، بينما سجل أبناء ميت عقبة في شباك طولان 22 هدفًا.

