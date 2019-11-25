رياضة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
عمر السعيد
عمر السعيد
يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: محمد عواد. - خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى. - خط الوسط: محمد حسن - أحمد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود "شيكابالا" - كريم "بامبو". - خط الهجوم: عمر السعيد. وتشير الأرقام إلى أن إنبي والزمالك تواجها من قبل
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سجل متواضع لحلمي طولان أمام الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.
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«إنبي VS الزمالك».. 57 هدفًا في 27 لقاءً

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث.
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إنبي يسعى لتصحيح المسار عبر بوابة الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحى، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وهانى عبد الفتاح، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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حلمى-طولان

سجل متواضع لحلمي طولان أمام الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.
الزمالك-وانبي (13)

«إنبي VS الزمالك».. 57 هدفًا في 27 لقاءً

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث.
الزمالك-وانبي (8)

إنبي يسعى لتصحيح المسار عبر بوابة الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحى، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وهانى عبد الفتاح، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
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