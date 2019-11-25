تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

عمر السعيد

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: محمد عواد. - خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى. - خط الوسط: محمد حسن - أحمد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود "شيكابالا" - كريم "بامبو". - خط الهجوم: عمر السعيد. وتشير الأرقام إلى أن إنبي والزمالك تواجها من قبل