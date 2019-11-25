تفاصيل إطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن استضافة مصر لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا، والمنعقد في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان. وتبدأ فعاليات اليوم الأول من الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.

ويتضمن اليوم الأول أيضا جلسة خاصة بعنوان "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والعمالة.. تأثير تحسين تيسير التجارة والتكامل الإقليمي في شمال إفريقيا"، وستتضمن الجلسة مناقشات متعمقة حول تحليل الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه المنطقة دون الإقليمية، وتحديد التعديلات اللازم إجراؤها في ما يتعلق بمنطقة

ويتضمن اليوم الأول أيضا جلسة خاصة بعنوان "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والعمالة.. تأثير تحسين تيسير التجارة والتكامل الإقليمي في شمال إفريقيا"، وستتضمن الجلسة مناقشات متعمقة حول تحليل الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه المنطقة دون الإقليمية، وتحديد التعديلات اللازم إجراؤها في ما يتعلق بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لخلق فرص العمل.

وتأتي الجلسة بمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المصري، ومنغستاب هايل المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، وليليا هاشم نعاس مديرة المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وسامسون بيلانغا ممثلًا عن منظمة الجمارك العالمية، وحمزة بابيتا ممثلًا عن الاتحاد الوطني الموريتاني للتجارة.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول كذلك انعقاد اجتماع فريق الخبراء لتأتي الجلسة الافتتاحية للاجتماع بعنوان "تيسير التجارة في شمال إفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.. التحديات، الفرص والسبيل للمضي قدما" بحضور ليليا هاشم نعاس، مديرة المكتب دون الإقليمي بشمال إفريقيا، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وأمل البشبيشي ممثلة عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.



ويختتم اليوم الأول فعالياته بجلسة بعنوان السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة في شمال إفريقيا، إذ تدرس الجلسة ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة في شمال إفريقيا، بما في ذلك نقاط القوة ونقاط الضعف.



ويواصل اجتماع فريق الخبراء يومه الثاني ليستهل فعالياته بجلسة بعنوان "تيسير التجارة في شمال إفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، إذ تشهد أولى جلساته تقديم ومناقشة دراسات الحالات الوطنية، والعديد من القضايا التى يتمثل أبرزها في الفوائد الاقتصادية لتيسير التجارة، والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية وسياسة تيسير التجارة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه التجارة داخل شمال إفريقيا.



وتشهد فعاليات اليوم الثاني انعقاد موائد مستديرة (العمل في مجموعات) ومناقشات مفتوحة حول "مجالات وفرص التعاون الممكنة لتطوير تيسير التجارة دون الإقليمية وتطبيقات الشباك الموحد.. التحديات والفرص وسبل المضي قدمًا"، لتليها جلسة بعنوان "تقييم سياسات وبرامج تيسير التجارة في شمال إفريقيا.. الممارسات الجيدة والتحديات والفرص والتوصيات المقترحة".



ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثالث جلسة بعنوان "تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في شمال إفريقيا.. استعراض الموجز الإقليمي- شمال إفريقيا" وأخرى بعنوان "استعراض تنفيذ الاتفاقيات والأجندة الإقليمية والدولية (الأجندة التنموية والمبادرات الخاصة)"، وأخرى تستعرض المسائل النظامية حول برنامج عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لعام 2020، وتتضمن الجلسة تقريرا حول أنشطة المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا (أكتوبر 2018 – سبتمبر 2019) وبرنامج العمل لعام 2020.



كما تشهد جلسات اليوم الثالث عرض أهم الرسائل المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليختتم اليوم فعالياته بجلسة بعنوان "تقديم مجموعة أدوات التخطيط والإبلاغ المتكاملة (IPRT).. مجموعة أدوات من أجل إدماج خطط التنمية الوطنية في أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063".



ويختتم الاجتماع فعالياته في اليوم الرابع له بجلسة بعنوان "استعراض توصيات اجتماع فريق الخبراء والمصادقة عليها.. تيسير التجارة في شمال إفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.. التحديات والفرص وسبل المضي قدما"، كما تشهد فعاليات اليوم الرابع والأخير استعراض تقرير وتوصيات لجنة الخبراء الحكومية الدولية واعتمادهما الدولي ووضع توصيات المؤتمر مع تحديد موعد انعقاد المؤتمر المقبل.



ويشارك فى المؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ويتمثلون في سبع دول هى "مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا" فضلا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية وغير حكومية، وموظفى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكيانات تابعة للقطاع الخاص.



واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي، تم توقيعها في رواندا فى 21 مارس 2018، وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقي، والذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا، بعنوان "تعزيز التجارة البينية في إفريقيا".

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية، ومن ثم خلق سوق قارية لكل السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية، تضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي لها 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بتصديق 22 دولة.