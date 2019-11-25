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إنسانية الإنسان.. أنسنة الإعلام (2)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
أرشيفية
أرشيفية
إعلام «فن التعايش المشترك» في مسقط: قبل ثلاثين عاما أو يزيد كان ثمة سؤال كبير مطروح على رجالات الفكر والسياسة والفلسفة والإعلام: في أي عصر من التاريخ نحن نعيش؟ مسميات كثيرة وعديدة.. عصر التليفزيون.. عصر الطفل.. كل العصور في عصر واحد.. عصر اختفاء قوة عظمى واحدة، وظهور أربع قوى.. عصر التساؤلات الغزيرة.. عصر المواطن العالمي.. عصر الصوامع الإلكترونية.. عصر العزلة الكونية. لكن الإجماع على أنه عصر الإعلام، كان ذلك والإعلام لم يكن بهذه الدرجة من الاتساع في الكثافة والتشعب والتوهان في عالم الميديا الذي لا يعرف القيود، ولا يعترف بالحدود.
من هنا تعاظمت المسؤولية الإعلامية لدى من يتحمل أمانتها، هيئات وشخصيات، ولا تزال تتعاظم في ظل ثورة الاتصالات وثروة المعلومات، إذ شهد المنظور الإعلامي العماني الذي امتد منذ عام 1970 وظل يتسع عبر موجات من المواكبة والمواجهة، والتأقلم والاحتواء للثوابت وتحسب المتغيرات، لا سيما أن المنظومة العمانية متكاملة
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المظاهرات- في- لبنان (6)

الدولة الوطنية وإعادة إنتاج الانقسامات الأولية

المشاكل والأزمات السياسية التاريخية الممتدة فى العالم العربى ما بعد الاستقلال، تعود إلى عمليات بناء الدولة فى مجتمعات انقسامية تعانى من النزاعات الأهلية الدينية والمذهبية والعرقية والمناطقية والقومية.
قابوس

إنسانية الإنسان.. أنسنة الإعلام (1)

(لو أستطيع أن أكسو شعبي ذهبًا لكسوته، فهو يستحق…) إن حاكمًا يقول مثل هذه الكلمات لهو إنسان يدثره الله برحمة منه تجعله رحيمًا بشعبه محبا له رؤوفًا به عزيزًا عليه ما لاقاه من عنت الجمود ردحًا من الزمن العصبي قبل خمسين عاما، ومن جبروت ركود أخرجه من العصر إلا قليلا. وإن «شعبًا» يقول عنه زعيمه مثل هذه الكلمات المضفرة برحيق الإخلاص، لهو شعب ليس بمستغرب منه أن يفيض بكل هذا الولاء، ويجيش بكل هذا الانتماء، ويتمتع بكل هذا الوفاء، إزاء الحاكم الحريص عليه أكثر من نفسه.. فأما هذا الإنسان فهو جلالة السلطان قابوس بن سعيد، صاحب النفس المطمئنة الموصولة بربها والمتصلة بشعبها.. وأما الشعب فهو الشعب العماني.. و«قابوس والناس».. قصة حب سيخلدها الزمن للأجيال والأيام وكيفية تشكيل العلاقة بين الحاكم والشعب.
التظاهر -في -لبنان (6)

لبنان: الشباب ضد الدولة والطبقة السياسية الطائفية

الموجة الجديدة من الانتفاضات الجماهيرية ضد الطائفية والمذهبية، وهياكل الفساد وشبكاته تبدو مفعمة بروح جديدة وشابة وحيوية، وبطرق وأشكال إبداعية مختلفة فى مواجهة موروث تاريخى نشط وفاعل فى الثقافة ونمط الحياة وأساليب الإدراك والوعى، يكرس ثقافة الانقسامات بين مكونات الشعب الواحد، الذى تعيد النخب أو الطبقات السياسية الحاكمة إنتاجها فى الدولة وأجهزتها والنظام السياسى، وفى العلاقات الاجتماعية القائمة على الانتماءات والهويات الدينية والطائفية والمذهبية. المشهدية ما بعد الحداثية، تبدو فى تحويل ساحات التظاهر إلى مسارح للخطابة والشعارات الساخرة إزاء الطبقة السياسية، وتاريخها الطويل فى الفساد وانتهاك المال العام، وعدم الكفاءة السياسية، فى إدارة شئون البلاد، وعلاقاتهم التابعة لداعميهم فى الإقليم أو خارجه، وأصبحوا لعبة فى أيدى بعض الفواعل الإقليمية والدولية داخل سياساتهم الداخلية والخارجية.
السجن- المحلي -بوجدة (2)

ساعتان في أحد سجون المغرب

انتظرنا طويلا أن تُفتح البوابة الزرقاء، كان يقف بجوارنا، على الرصيف، أعداد قليلة من الأهالي الذين جاؤوا لزيارة ذويهم داخل السجن، أو ربما لتوصيل طلبات لهم، كانت هناك مداولات من مرافقينا مع ضابط صغير السن، أنيق، برتبة ملازم، يبدو أنه يجهز ترتيبات زيارتنا، بعد نصف ساعة تقريبا، فُتح الباب الكبير أخيرا، في تلك اللحظة فقط لفت نظري اليافطة الكبيرة المعلقة فوق البوابة "السجن المحلي بوجدة". كان "الشاويش" الذي فتح الباب له شارب أبيض مفتول، وملامح غليظة نوعا ما، وفي يده يحمل مفتاح السجن الكبير، الذي سيعود لأداء وظيفته ويغلق البوابة وراءنا.
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قابوس

إنسانية الإنسان.. أنسنة الإعلام (1)

(لو أستطيع أن أكسو شعبي ذهبًا لكسوته، فهو يستحق…) إن حاكمًا يقول مثل هذه الكلمات لهو إنسان يدثره الله برحمة منه تجعله رحيمًا بشعبه محبا له رؤوفًا به عزيزًا عليه ما لاقاه من عنت الجمود ردحًا من الزمن العصبي قبل خمسين عاما، ومن جبروت ركود أخرجه من العصر إلا قليلا. وإن «شعبًا» يقول عنه زعيمه مثل هذه الكلمات المضفرة برحيق الإخلاص، لهو شعب ليس بمستغرب منه أن يفيض بكل هذا الولاء، ويجيش بكل هذا الانتماء، ويتمتع بكل هذا الوفاء، إزاء الحاكم الحريص عليه أكثر من نفسه.. فأما هذا الإنسان فهو جلالة السلطان قابوس بن سعيد، صاحب النفس المطمئنة الموصولة بربها والمتصلة بشعبها.. وأما الشعب فهو الشعب العماني.. و«قابوس والناس».. قصة حب سيخلدها الزمن للأجيال والأيام وكيفية تشكيل العلاقة بين الحاكم والشعب.
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