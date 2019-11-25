غدا.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة