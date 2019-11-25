سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غدا.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة
اقرأ المزيد
عمرو-اديب (2)

عمرو أديب: مصر تحتاج إلى وزير «سوبر»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض المصريين يتعامون مع التغيير الوزاري بنوع من الشماتة، لافتًا إلى أنه لم يعد أحد يحب أن يكون وزيرا في مصر، حيث لم يعد منصب الوزير مغري كما كان في السابق، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير في حدود 7 وزارات بنهاية الشهر الجاري، منوهًا بأنه لا يهمه من سيتغير في التعديل الوزاري. وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، أن سبب العزوف عن تولي منصب الوزير، هو كم الهجوم الذي يتعرض له الوزير، فضلا عن ضعف العائد المادي.
العيد-في-حديقة-الحيوان-وحديقة -لفسطاط‎ (2)

حديقة الحيوان تنفي زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيها

أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي، أنه لا زيادة في قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، وأنها ما زالت خمسة جنيهات فقط للمواطنين طوال أيام الأسبوع عدا يوم الإجازة الثلاثاء. وحول ما أثير عن زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيها، قال رجائي في تصريح اليوم الأحد، إن ذلك سوف يكون يوم الثلاثاء فقط لشركات السياحة والمدارس الخاصة، وهو يوم الإجازة الأسبوعي للحديقة.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: الشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن ثقافة بناء الدولة الحديثة لابد أن تراعي التخصص الدقيق، فعصر العموميات ومعرفة كل شيء ولى وانتهى، وعلينا أن نعود لأهل الاختصاص كل في مجاله، مشيرًا خلال كلمته بالجلسة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر الشأن العام 2020، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إلى أن دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ محمد عبده أصبحت بيت خبرة في الإفتاء وعلى سبيل المثال لجأت دار الإفتاء إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عندما تطرقت إلى قضية السكان.
مصطفى-مدبولي

الوزراء: 2.5 مليار جنيه استثمارات بمدينة الجلود بالروبيكي

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع (مدينة الجلود) بالروبيكي يُعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، تبلغ مساحته 1629 فدانًا بإجمالي مصانع منتجة يبلغ 195 مصنعًا، حيث تبلغ الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه. وأوضح المركز في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الأحد، أنه يحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، ومعدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، حيث تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

غدا.. استمرار الطقس المعتدل على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (1)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]