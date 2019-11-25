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2500 مليار دولار حجم الناتج المحلي لقارة إفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
الدولار
الدولار
أعلنت كلثوم حمزاوي المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، خلال كلمتها في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، اليوم، الإثنين، اختيار مصر لرئاسة المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية الإفريقية. وأشارت حمزاوى خلال كلمتها إلى الحرص على عقد هذا الاجتماع السنوي لوضع إطار للحوار والتحليل والتفكير، ووضع حلول للتحديات دون الإقليم لشمال إفريقيا للقطاع الخاص والعام والمدنيين.
وأضافت حمزاوي أن الموضوع الرئيسي لهذه الدورة هو منطقة التجارة الحرة، وهو ما يقع ضمن الأولويات الأساسية، لافتة إلى أهمية المناقشات التي ستتم في هذه الدورة والتي ستبرز أهمية التعاون بين الدول الإفريقية. وشددت حمزاوي على أهمية تدشين منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية والتي تسهل انتقال الأشخاص والبضائع،
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بورصة

مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
الاسكان

تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
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الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.
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السيسى-وميركل

بدء المباحثات الثنائية بين السيسي وميركل في ألمانيا

بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية. وألقى السيسي، أمس، كلمة أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، إذ وضع السيسي المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته نحو إفريقيا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، ووضع السيسي - والذي يرأس الاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي - المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
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السيسي للمجتمع الدولي: ساعدوا إفريقيا لمحاربة الفقر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة له، في انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، قال فيها: "هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق، ونسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة القارة في محاربة الفقر وتحدياتها المختلفة، والقارة أصبحت واحد من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروعات الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي".
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انطلاق قمة العشرين وإفريقيا بحضور السيسي (بث مباشر)

انطلقت، اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بحث، أمس الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصة في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد السيسي، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
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