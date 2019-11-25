2500 مليار دولار حجم الناتج المحلي لقارة إفريقيا
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
الدولار
أعلنت كلثوم حمزاوي المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، خلال كلمتها في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، اليوم، الإثنين، اختيار مصر لرئاسة المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية الإفريقية.
وأشارت حمزاوى خلال كلمتها إلى الحرص على عقد هذا الاجتماع السنوي لوضع إطار للحوار والتحليل والتفكير، ووضع حلول للتحديات دون الإقليم لشمال إفريقيا للقطاع الخاص والعام والمدنيين.
وأضافت حمزاوي أن الموضوع الرئيسي لهذه الدورة هو منطقة التجارة الحرة، وهو ما يقع ضمن الأولويات الأساسية، لافتة إلى أهمية المناقشات التي ستتم في هذه الدورة والتي ستبرز أهمية التعاون بين الدول الإفريقية.
وشددت حمزاوي على أهمية تدشين منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية والتي تسهل انتقال الأشخاص والبضائع،
وأضافت حمزاوي أن الموضوع الرئيسي لهذه الدورة هو منطقة التجارة الحرة، وهو ما يقع ضمن الأولويات الأساسية، لافتة إلى أهمية المناقشات التي ستتم في هذه الدورة والتي ستبرز أهمية التعاون بين الدول الإفريقية.
وشددت حمزاوي على أهمية تدشين منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية والتي تسهل انتقال الأشخاص والبضائع، موضحة أن إجمالي الناتج المحلي لدول القارة الإفريقية يصل إلى 2500 مليار دولار تمثل نحو 55 دولة من دول الاتحاد الإفريقي.
وأشارت حمزاوي إلى أن الاجتماع يمثل فرصة من أجل وضع علامات متميزة على طريق التبادل التجاري الحر، الذي سيعود بالنفع وسيحقق طفرة كبيرة في القارة، ويساهم في النهوض بالتجارة والاستثمار بين دول شمال إفريقيا، ووضع خارطة طريق، وبلورة منطقة التجارة الحرة.