2500 مليار دولار حجم الناتج المحلي لقارة إفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

الدولار

أعلنت كلثوم حمزاوي المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، خلال كلمتها في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، اليوم، الإثنين، اختيار مصر لرئاسة المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية الإفريقية. وأشارت حمزاوى خلال كلمتها إلى الحرص على عقد هذا الاجتماع السنوي لوضع إطار للحوار والتحليل والتفكير، ووضع حلول للتحديات دون الإقليم لشمال إفريقيا للقطاع الخاص والعام والمدنيين.

وأضافت حمزاوي أن الموضوع الرئيسي لهذه الدورة هو منطقة التجارة الحرة، وهو ما يقع ضمن الأولويات الأساسية، لافتة إلى أهمية المناقشات التي ستتم في هذه الدورة والتي ستبرز أهمية التعاون بين الدول الإفريقية. وشددت حمزاوي على أهمية تدشين منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية والتي تسهل انتقال الأشخاص والبضائع،