إنشاء مرصد لتجارة إفريقيا بمشاركة الاتحاد الأوروبي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، إن استضافة مصر لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية والإقليمية، موضحة أن الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في إطار الأمم المتحدة، ارتكزت في الأساس على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة وما تتطلبه من برامج ومشروعات ومصادر متنوعة للتمويل، يستوجب تضافر مختلف الجهود.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم حاليا إنشاء مرصد التجارة الإفريقية من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف توفير المعلومات عن التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، كما تعمل مصر كذلك على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم