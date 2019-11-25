10.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أننا نمر الآن بمرحلة فارقة في مسيرة العلاقات التجارية الإفريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، بوصفه أكبر تكتل تجارى من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة. وأضافت السعيد أننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن توقعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة تشير إلى أن تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 52% في عام 2022. وأشارت السعيد إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغ نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار