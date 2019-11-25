كين يشيد بقرار تعيين مورينيو مدربا لتوتنهام

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

جوزيه مورينيو

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن سعادته الكبيرة بتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لفريق توتنهام، مؤكدًا أن مورينيو كان الحلقة التي يفتقدها السبيرز. وبعد توليه المهمة الفنية، بدأ الفريق اللندني التفكير في التتويج بالألقاب هذا الموسم، خاصة لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقاد مورينيو، الذي حل بدلًا من المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، الأسبوع الماضي، توتنهام للفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على مستضيفه وست هام، في أول مباراة له في تدريب السبيرز.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كين قوله: "هذا المدرب فاز بألقاب مع جميع الأندية التي عمل بها، وسجله معروف للجميع". وتابع: "حقق نجاحات كبيرة، أرغب في الفوز ببطولات، أتمنى أن يتحقق ذلك مع توتنهام وأعتقد أنه سيكون عاما رائعا للفريق". وبعد انتصاره على وست هام، تقدم توتنهام للمركز العاشر، وقال كين إن وصول

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كين قوله: "هذا المدرب فاز بألقاب مع جميع الأندية التي عمل بها، وسجله معروف للجميع".



وتابع: "حقق نجاحات كبيرة، أرغب في الفوز ببطولات، أتمنى أن يتحقق ذلك مع توتنهام وأعتقد أنه سيكون عاما رائعا للفريق".



وبعد انتصاره على وست هام، تقدم توتنهام للمركز العاشر، وقال كين إن وصول مورينيو سيمنح الفريق بداية جديدة.



وقال: "عندما يدربك شخص في مكانته وسمعته، ترتفع ثقة الفريق بنفسه وقدراته".



وتابع: "ستكون بداية جديدة للجميع الآن، لإظهار قدراتنا للمدرب، أتمنى أن يستغل اللاعبون هذه الفرصة".



يذكر أن توتنهام يحتل حاليا المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن تشيلسي الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل.