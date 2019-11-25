اختناق 66 طالبة بسبب تسرب غاز في أسوان
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
إسعاف - صورة أرشيفية
استقبل مستشفى أسوان الجامعي، صباح اليوم الإثنين، 66 طالبة من مدرسة حسين مرسال الفنية، في منطقة المحمودية، إثر تعرضن للاختناق نتيجة استنشاق غاز متسرب من أحد المصانع المجاورة للمصنع، وكانت 18 سيارة إسعاف قد انتقلت إلى المدرسة، وذلك لنقل الطالبات المغمى عليهن إلى المستشفى للعلاج. كما انتقل محافظ أسوان أحمد إبراهيم، وقيادات أمنية إلى المستشفى لمتابعة الواقعة. وتبين من التحريات المبدئية، أن الطالبات استنشقن غاز تتطاير من أحد المصانع المجاورة لمدرستهن.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أصيبت 38 طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات، بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج، بسبب اشتعال النيران بمقلب قمامة بشارع الغابة بمنطقة حي السلام، ما بين مدرسة السلام ومحطة الصرف الصحي، وتم إخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة والمتابعة،
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أصيبت 38 طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات، بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج، بسبب اشتعال النيران بمقلب قمامة بشارع الغابة بمنطقة حي السلام، ما بين مدرسة السلام ومحطة الصرف الصحي، وتم إخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة والمتابعة، وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق بعدد من سيارات المطافئ، وتم السيطرة على الحريق.
وانتقلت عدد من سيارات، لنقل الطالبات المصابات بالاختناق إلى المستشفى العام لإسعافهن. وأكد الدكتور سعيد السعقان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المستشفى العام استقبلت 38 طالبة مصابين باختناق نتيجة اشتعال حريق بجوار المدرسة التي كانوا يتواجدون بها. (التفاصيل)