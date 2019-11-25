اختناق 66 طالبة بسبب تسرب غاز في أسوان

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

إسعاف - صورة أرشيفية

استقبل مستشفى أسوان الجامعي، صباح اليوم الإثنين، 66 طالبة من مدرسة حسين مرسال الفنية، في منطقة المحمودية، إثر تعرضن للاختناق نتيجة استنشاق غاز متسرب من أحد المصانع المجاورة للمصنع، وكانت 18 سيارة إسعاف قد انتقلت إلى المدرسة، وذلك لنقل الطالبات المغمى عليهن إلى المستشفى للعلاج. كما انتقل محافظ أسوان أحمد إبراهيم، وقيادات أمنية إلى المستشفى لمتابعة الواقعة. وتبين من التحريات المبدئية، أن الطالبات استنشقن غاز تتطاير من أحد المصانع المجاورة لمدرستهن.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أصيبت 38 طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات، بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج، بسبب اشتعال النيران بمقلب قمامة بشارع الغابة بمنطقة حي السلام، ما بين مدرسة السلام ومحطة الصرف الصحي، وتم إخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة والمتابعة،