جريمة

انقلاب سيارة عمال بالبحيرة.. وسقوط قتلى ومصابين

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بدائرة وادي النطرون بالبحيرة، اليوم الإثنين، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية، في أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع بغرب الصحراوي. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مخصصة للعمالة الزراعية بالكيلو 76 اتجاه الإسكندرية أمام مزارع دينا، ووجود متوفين ومصابين انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجار نقل المصابين والجثامين للمستشفيات.
وفي 11 نوفمبر الجاري، لقي عامل مصرعه وأصيب 14 آخرون، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق فرعي بين مركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بملوي، وتحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة
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جثة- المريوطية (1)

سر وعد زائف وعامين من الرذيلة في «جريمة المريوطية»

"هخلي ابنك يتكلم"، وعد زائف قطعه بائع أقمشة يمارس أعمال الدجل والشعوذة تحت مسمى "معالج روحاني"، إذ أوهم ربة منزل بقدرته على علاج علّة فلذة كبدها ابن السبع سنوات، وأنه يعاني من مس الجن ويجب علاجه بالقرآن الكريم، لكن جمال "رانيا" جذب أنظاره منذ جلسة العلاج الأولى التي منحها الطفل، فراح يغازلها بكلام معسول كان محل قبول السيدة الثلاثينية، فارتمت في أحضان "الشيخ عادل" طوال عامين يمارسان الرذيلة في غياب الزوج حتى طالبته بإنهاء علاقتهما فهددها بالفضيحة لتقرر وضع سيناريو بلون الدماء قادها خلف القضبان.
سجن

«هنطلعه براءة».. الأشقياء الثلاثة نصبوا على أم سجين

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الإيقاع بأحد الأشخاص اشترك مع آخرين موجودين فى إحدى الدول العربية، في النصب والاحتيال على سيدة، والاستيلاء على أموالها بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا بإحدى الدول العربية، فقد تبلغ للإدارة من ربة منزل مقيمة بـ"الوايلى- القاهرة" بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من قبل آخرين، بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا خارج البلاد.
إطلاق-نار

خلاف أنهته طلقة.. خناقة الجيران انتهت بقتيل في أسوان

لا تخلو أي منطقة من خلافات الجيرة، من مشاحنات ومناوشات عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء وكبار العائلات، لكن الأمر بدا مختلفا جملة وتفصيلا في إحدى قرى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث وقع خلاف بين شقيقين ومزارع، واحتد النقاش بين الطرفين، فتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة حامية الوطيس، أشهر على أثرها أحد الشقيقين سلاحا ناريا وأطلق عيارا أصاب جاره الذي نُقل إلى مستشفى إدفو العام ليتلقى العلاج اللازم، لكن محاولات الطاقم المعالج لإنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثرا بإصابته.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

وداعا لطوابير المرور.. 5 خدمات جديدة في مكاتب البريد

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة (الإدارة العامة لنظم معلومات المرور) على مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد، أو توصيلها لهم وفقا لرغباتهم؛ اتساقا مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة بتعدد قنواتها لتقديم الخدمات.
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انقلاب-اتوبيس

23 مصابا في تصادم حافلتين تابعتين لدير بالبحيرة

أصيب 23 شخصًا بكسور وسحجات متفرة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيسين تابعين لأحدة الأديرة بمنطقة برج العرب فيم حافظة الإسكندرية، وذلك على الطريق الصحراوى السريع فى نطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي إلى محل الواقعة مدعومين بتعزيزات مرورية وسيارات إغاثة وأوناش لرفع حطام الحادث وتجنيب حطام الحافلتين نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.
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وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بشأن انقلاب سيارة بقرية الأمل دائرة مركز شرطة القتطرة شرق، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم د ب 5817 بقرية الأمل.
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القبض على المتهم بمحاولة سرقة خط البترول في إيتاي البارود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قوات أمن البحيرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية، مشيرًا إلى أن المتهم تم التحفظ عليه حاليًا لدى قوات الأمن، مؤكدًا على أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق بشكل نهائي. وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حالتين وفاة، بينما أصيب 11 آخرين، بجروح من الدرجة الأولى.
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