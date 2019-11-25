انقلاب سيارة عمال بالبحيرة.. وسقوط قتلى ومصابين

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بدائرة وادي النطرون بالبحيرة، اليوم الإثنين، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية، في أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع بغرب الصحراوي. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مخصصة للعمالة الزراعية بالكيلو 76 اتجاه الإسكندرية أمام مزارع دينا، ووجود متوفين ومصابين انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجار نقل المصابين والجثامين للمستشفيات.

وفي 11 نوفمبر الجاري، لقي عامل مصرعه وأصيب 14 آخرون، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق فرعي بين مركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بملوي، وتحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة