كلوب: فان ديك الأحق بالكرة الذهبية

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

فيرجيل فان ديك

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أحقية تتويج المدافع فيرجيل فان ديك بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هذا العام، وذلك في ظل وجوده في قائمة الـ30 المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم، إلى جانب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والكثير من زملائه في ليفربول، ومنهم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني والهولندي جورجينيو فينالدوم والبرازيلي روبرتو فيرمينو وحارس المرمى أليسون، وذلك بعد أن توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة العام الماضي.

وقال كلوب في هذا الشأن: "إذا كانت الجائزة تمنح للاعب الأفضل في الجيل الحالي، فستذهب بكل تأكيد إلى ميسي، ولكن إذا كانت فكرة الجائزة أن تقدم لأفضل لاعب في الموسم الماضي، ففيرجيل فان ديك هو الأحق بها بكل تأكيد، هذا هو رأيى وسنرى كيف ستسير الأمور". كما تطرق كلوب للحديث عن تعزّز حظوظ ليفربول في التتويج

وقال كلوب في هذا الشأن: "إذا كانت الجائزة تمنح للاعب الأفضل في الجيل الحالي، فستذهب بكل تأكيد إلى ميسي، ولكن إذا كانت فكرة الجائزة أن تقدم لأفضل لاعب في الموسم الماضي، ففيرجيل فان ديك هو الأحق بها بكل تأكيد، هذا هو رأيى وسنرى كيف ستسير الأمور".



كما تطرق كلوب للحديث عن تعزّز حظوظ ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي قائلا: "الأمر لا يشغل بالنا، الفارق بيننا وبين ليستر 8 نقاط فقط، ويجب عدم نسيانهم، فهم من توجوا بلقب الدوري منذ 3 أو 4 سنوات، كما يقدم تشيلسي موسما مذهلا حتى الآن".



وواصل: "إذا كنا خسرنا المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، لَوصل الفارق إلى 5 نقاط فقط، ولاختلف حديثى الآن، ومن ثم يجب علينا الاسترخاء وعدم التفكير في فارق النقاط، والتركيز على المباراة المقبلة، أملًا في أن نحافظ على هذا الفارق".