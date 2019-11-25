مصر: نواصل تنفيذ مشروعات في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقي
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي - صورة أرشيفية
قال السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، إن رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي تشعرنا بالفخر بأننا كأفارقة استطعنا تنفيذ العديد من المشروعات وسنواصل ذلك حتى تسليم رئاسة الاتحاد للرئاسة القادمة، مشيرا إلى تنظيم مصر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا الشهر المقبل، جاء ذلك خلال الجلسة التي أقامتها شبكة الأعمال القارية "سي بي ان"، اليوم الإثنين، قبيل انطلاق اجتماع أسبوع البنية التحتية في إفريقيا اليوم الإثنين بالقاهرة بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المسئولين والخبراء.
ورحب عمارة بالمشاركين في أسبوع البنية التحتية الإفريقي، مشيرا إلى استضافة مصر خلال الأيام الماضية فعاليات إفريقية مهمة وخاصة ورش عمل "صنع في إفريقيا" بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة والغرف المختلفة المعنية بالصناعة فى القارة، والتي تعقد للمرة الأولى على مستوى القارة وهو ما يصب فى صالح أجندة التنمية في
ورحب عمارة بالمشاركين في أسبوع البنية التحتية الإفريقي، مشيرا إلى استضافة مصر خلال الأيام الماضية فعاليات إفريقية مهمة وخاصة ورش عمل "صنع في إفريقيا" بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة والغرف المختلفة المعنية بالصناعة فى القارة، والتي تعقد للمرة الأولى على مستوى القارة وهو ما يصب فى صالح أجندة التنمية في إفريقيا 2063، وهو حدث مهم من أجل الوصول إلى هدف التصنيع في القارة؛ ما سيخلق فرص عمل خاصة للشباب والمرأة.
وأشار إلى استضافة العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام السابقة منتدى الاستثمار في إفريقيا والذى شرف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هناك عدة رسائل تحدث عنها السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، خاصة تلك المتعلقة بضرورة توافر الإرادة السياسية الصلبة لتحقيق الأحلام الإفريقية التي تضمنتها أجندة 2063 وأيضا الأجندة الأممية 2030.
واستعرض مساعد وزير الخارجية، الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة على المستوى الإفريقى خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية، وخطوات أخرى واضحة على طريق الاندماج القاري، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في مشروعات البنى التحتية العابرة للحدود.
ونوه مساعد الوزير إلى ما أشار إليه السيسي خلال مؤتمر "الاستثمار في إفريقيا" بخصوص البنية الأساسية في القارة والتي تحتاج إلى مليارات الدولارات من خلال مشاركة الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل وهى أطراف أساسية تسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشروعات، داعيا إلى المشاركة في الجولة التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع للعاصمة الإدارية الجديدة التي تستعد لاستقبال المقرات الحكومية في العام المقبل.