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مصر: نواصل تنفيذ مشروعات في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقي

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي - صورة أرشيفية
قال السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، إن رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي تشعرنا بالفخر بأننا كأفارقة استطعنا تنفيذ العديد من المشروعات وسنواصل ذلك حتى تسليم رئاسة الاتحاد للرئاسة القادمة، مشيرا إلى تنظيم مصر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا الشهر المقبل، جاء ذلك خلال الجلسة التي أقامتها شبكة الأعمال القارية "سي بي ان"، اليوم الإثنين، قبيل انطلاق اجتماع أسبوع البنية التحتية في إفريقيا اليوم الإثنين بالقاهرة بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المسئولين والخبراء.
ورحب عمارة بالمشاركين في أسبوع البنية التحتية الإفريقي، مشيرا إلى استضافة مصر خلال الأيام الماضية فعاليات إفريقية مهمة وخاصة ورش عمل "صنع في إفريقيا" بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة والغرف المختلفة المعنية بالصناعة فى القارة، والتي تعقد للمرة الأولى على مستوى القارة وهو ما يصب فى صالح أجندة التنمية في
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كلب (2)

بعد عقر 31 شخصًا.. بيطري الإسكندرية: إبادة 58 كلبًا بالرصاص

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن إبادة وقتل 58 كلب بمنطقة سيدي بشر، شرق المحافظة، عقب واقعة عقر كلب مسعور لنحو 31 شخصا مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي، وذلك لمنع تكرار تلك الظاهرة وتم ذبح 3 كلاب - بينهم الكلب المسعور- بفصل الرأس عن الجسد لمعاينتها، إذ قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير عام مديرية الطب البيطري، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الكلاب الضالة «شرطة الخيالة وحي أول المنتزه ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للطب الوقائي» والتوجه إلى المكان المذكور.
وزير- الخارجية -سامح -شكري -ونظيره -الأردني (2)

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
مطار- الأقصر (2)

مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
كلب-بوليسي

الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
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عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".
السيسى-فى-الصين (1)

نحن هنا لاستكمال ما بدأناه.. كلمة السيسي بمنتدى الاستثمار في إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها، لكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أننا نعمل على زياة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة، مضيفا خلال كلمته في منتدي الاستثمار في إفريقيا، اليوم الجمعة: "إننا نلتقي اليوم في مؤتمر إفريقيا 2019، لنبحث ما بدأناه قبل سنوات لتحقيق التنمية لقارتنا"، داعيا إلى إيجاد حلول تبني على التكامل الإقليمي لتحويل إفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن العاصمة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 570 لسنة 2019، بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019، من تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين، وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بعدده الصادر اليوم الخميس، تعيين أمل محمد عبد الحميد عفيفي الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي حكومة جمهورية بنين.
السيسى-وميركل

بدء المباحثات الثنائية بين السيسي وميركل في ألمانيا

بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية. وألقى السيسي، أمس، كلمة أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، إذ وضع السيسي المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
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