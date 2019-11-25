مصر: نواصل تنفيذ مشروعات في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقي

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي - صورة أرشيفية

قال السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، إن رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي تشعرنا بالفخر بأننا كأفارقة استطعنا تنفيذ العديد من المشروعات وسنواصل ذلك حتى تسليم رئاسة الاتحاد للرئاسة القادمة، مشيرا إلى تنظيم مصر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا الشهر المقبل، جاء ذلك خلال الجلسة التي أقامتها شبكة الأعمال القارية "سي بي ان"، اليوم الإثنين، قبيل انطلاق اجتماع أسبوع البنية التحتية في إفريقيا اليوم الإثنين بالقاهرة بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المسئولين والخبراء.

ورحب عمارة بالمشاركين في أسبوع البنية التحتية الإفريقي، مشيرا إلى استضافة مصر خلال الأيام الماضية فعاليات إفريقية مهمة وخاصة ورش عمل "صنع في إفريقيا" بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة والغرف المختلفة المعنية بالصناعة فى القارة، والتي تعقد للمرة الأولى على مستوى القارة وهو ما يصب فى صالح أجندة التنمية في