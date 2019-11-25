زاهي حواس: إعلان سبب وفاة توت عنخ آمون للعالم 2020

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

توت عنخ آمون - صورة أرشيفية

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، خلال المحاضرة التي ألقاها في صربيا، اليوم الإثنين، إنه في عام 2020 سيتم الإعلان للعالم أجمع عن سبب وفاة الملك توت عنخ آمون بعد انتهاء الدراسات التي تجرى عليه. واستعرض حواس الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار وتوابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف وأسرار أبو الهول والمتحف الكبير وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك، مشيرا إلى أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الاسكندرية لا يوجد أي أدلة لدفن الملكة كليوباترا في هذا المكان.

ورجح حواس أن تكون دفنت في المقبرة التي صنعت بجوار قصرها في أبو قير وهي الآن أسفل المياه.وكان السفير المصري بصربيا عمرو الجويلي قد نظم حفل استقبال للدكتور زاهي حواس؛ حضره العديد من السياسيين ورجال الثقافة والفن والإعلام، وزار حواس المتحف الوطني بصربيا، وأبدى إعجابه بمقتنياته التي تدل على عراقة التاريخ