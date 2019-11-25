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زاهي حواس: إعلان سبب وفاة توت عنخ آمون للعالم 2020

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
توت عنخ آمون - صورة أرشيفية
توت عنخ آمون - صورة أرشيفية
قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، خلال المحاضرة التي ألقاها في صربيا، اليوم الإثنين، إنه في عام 2020 سيتم الإعلان للعالم أجمع عن سبب وفاة الملك توت عنخ آمون بعد انتهاء الدراسات التي تجرى عليه. واستعرض حواس الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار وتوابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف وأسرار أبو الهول والمتحف الكبير وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك، مشيرا إلى أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الاسكندرية لا يوجد أي أدلة لدفن الملكة كليوباترا في هذا المكان.
ورجح حواس أن تكون دفنت في المقبرة التي صنعت بجوار قصرها في أبو قير وهي الآن أسفل المياه.وكان السفير المصري بصربيا عمرو الجويلي قد نظم حفل استقبال للدكتور زاهي حواس؛ حضره العديد من السياسيين ورجال الثقافة والفن والإعلام، وزار حواس المتحف الوطني بصربيا، وأبدى إعجابه بمقتنياته التي تدل على عراقة التاريخ
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بعد عقر 31 شخصًا.. بيطري الإسكندرية: إبادة 58 كلبًا بالرصاص

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن إبادة وقتل 58 كلب بمنطقة سيدي بشر، شرق المحافظة، عقب واقعة عقر كلب مسعور لنحو 31 شخصا مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي، وذلك لمنع تكرار تلك الظاهرة وتم ذبح 3 كلاب - بينهم الكلب المسعور- بفصل الرأس عن الجسد لمعاينتها، إذ قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير عام مديرية الطب البيطري، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الكلاب الضالة «شرطة الخيالة وحي أول المنتزه ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للطب الوقائي» والتوجه إلى المكان المذكور.
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وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
مطار- الأقصر (2)

مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
كلب-بوليسي

الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
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3 مشروعات وكشف أثري جديد.. المصريون ينتظرون ديسمبر

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد في شهر ديسمبر المقبل، فضلا عن افتتاح 3 مشروعات أثرية وهي متحف الغردقة وقصر البارون والمعبد اليهودي بالإسكندرية. وأضاف العناني خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة لإعلان تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر، أن الكشف الجديد لخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة بسقارة يؤكد عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تم لأول مرة الكشف عن مومياوات لأشبال أسود وتمثال من الخشب للمعبودة "نيت" وهي إله مرتبطة بالغزل والنسيج في صان الحجر، إلى جانب جعران كبير الحجم و75 تمثالا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز.
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أستاذ آثار: المصريون قدسوا 16 حيوانًا أبرزهم البقرة وأبو قردان

أكد الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة أن المصريين القدماء لم يعبدوا الحيوانات، ولكن كانوا يقدسون صفات محددة فيها كالشجاعة والذكاء والقوة والحنان. وقال بدران، اليوم السبت، بمناسبة إعلان وزارة الآثار كشف أثري يضم مجموعة من الحيوانات المحنطة بجبانة سقارة، إن المصريين القدماء لم يقدسوا كل أنواع الحيوانات، وإنما كان الاختيار يقع على أنواع محددة من خلال مجموعة من العلماء والكهنة، وعند توافر الشروط المطلوبة في ذلك الحيوان، يتم الإعلان عن اختيار ذلك الحيوان المقدس، وتقام الاحتفالات العظيمة في المعبد الخاص به.
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الآثار: العثور لأول مرة على مومياوات لأشبال أسود بسقارة

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار نجاح البعثة الأثرية المصرية فى الكشف عن خبيئة للمومياوات والحيوانات والطيور المقدسة إلى جانب 5 مومياوات لقطط ضخمة والتي رجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة. وقال العناني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة للكشف عن تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر، إنه تم اكتشاف الغرفة أثناء أعمال البعثة بجبانة الحيوانات بجوار المكان الذي تم اكتشاف مقابر لكبار رجال الدولة به خلال العام الماضي بالإضافة إلى جبانة للقطط والحيوانات والطيور المقدسة وكذلك الكشف الكبير لمقبرة " واح تي" الجميلة التي أشاد بها العالم أجمع.
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حواس: المتحف الكبير يمثل أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أن لدينا أعظم حضارة في الدنيا، ومن يعرف قيمتها سوف يرتقي للأعلى، لافتًا إلى أن مصر سوف تفتتح العام القادم المتحف الكبير، الذي يمثل أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21، موضحًا، أن بطل هذا المتحف هو «توت عنخ آمون»، لذا تمت كتابة أوبرا تحمل اسم «توت عنخ آمون» سيتم عرضها في افتتاح المتحف، معربًا خلال الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة حول كتاب «توت عنخ آمون»، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة.
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