رياضة

يوفنتوس مجبر على دفع مليون يورو لليونايتد

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
بات يوفنتوس الإيطالي مجبرًا على دفع مليون يورو لصالح مانشستر يونايتد، حسبما ذكر تقرير صحفي صدر صباح اليوم الإثنين، وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن السجلات المالية ليوفنتوس كشفت عن أن النادي الإيطالي سيدفع مليون يورو لمانشستر يونايتد، وأضافت أن هذه القيمة تعد ضمن الاتفاقية التي شهدت انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009، بعدما انضم للفريق الملكي قادمًا من المان يونايتد، ولفتت الصحيفة إلى أن بطل إيطاليا عندما وقع مع الدون البرتغالي، وافق على تحمل هذه الرسوم.
وتستعد خزينة الشياطين الحمر لاستقبال دفعة ثانية من مستحقات النادي، في صفقة انتقال الدون من ريال مدريد إلى السيدة العجوز. يذكر أن رونالدو انضم ليوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 112 مليون يورو، بينما يحصل الدون البرتغالي على 30 مليون يورو راتبا سنويا في الموسم الواحد.  يذكر
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الاهلي-الجونة (5)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
جريزمان-مبابى-فرنسا

مبابي يكشف عن الهدف الذي يحلم بتحقيقه

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بقوة خلال الفترة المقبلة، وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: "أود الفوز بلقب كأس العالم مجددًا، لكني أريد الفوز أيضًا بالبطولات التي لم أفز بها بعد، مثل دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد"، وأضاف: "إنها بطولة تجعل جميع اللاعبين يحلمون بها، أنا محظوظ لأنني قابلت لاعبين كانوا أبطالًا لها من قبل، لذلك أشاهدهم وأتعلم منهم وأتمنى الفوز بها"، وتابع: "لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة، لن نفكر كثيرًا، سنعمل في هدوء، نمتلك لاعبين رائعين، فكرتنا هي إنشاء فريق حقيقي".
ديبالا

ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".
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يوفنتوس‎

في غياب رونالدو.. يوفنتوس يفوز على أتلانتا

نجح فريق يوفنتوس في اقتناص فوز صعب أمام نظيره أتلانتا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري، وسجل أهداف البيناكونيري جونزالو هيجواين في الدقيقة الـ74 والـ82 وباولو ديبالا في الدقيقة الـ92، بينما سجل هدف أتلانتا الوحيد روبن جوسينس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يقتنص السيدة العجوز 3 نقاط غالية تضعه في الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما يتوقف رصيد أتلانتا عند 22 نقطة في المركز السادس.
رونالدو وساري

الفشل في دوري الأبطال = رحيل رونالدو

لا صوت يعلو فى مدينة تورينو الإيطالية على دوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي يحلم يوفنتوس بشدة بالتتويج بلقبها، وهو الحلم المشترك الذي يجمع بين إدارة البيانكونيري ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح لتعزيز إنجازاته الفردية. ووفقا لتقارير إيطالية، فإن اللقب الأوروبي يعد أيضا الرابط الوحيد حاليا بين يوفي ونجمه البرتغالي، وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه في حال انتهاء الموسم الجاري، كسابقه، دون لقب أوروبي، سيعد ذلك بمنزلة نهاية العلاقة بين النجم البرتغالي وملعب "أليانز ستاديوم" الصيف المقبل.
رونالدو وساري

رونالدو يبحث عن إنهاء أزمة يوفنتوس بوجبة عشاء

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أزمته الأخيرة مع يوفنتوس، والتي نشبت على خلفية استبداله في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قبل بداية فترة التوقف الدولية الجارية، حيث غادر الملعب مبكرًا في الشوط الثاني، بعدما قرر مدرب اليوفي ماوريسيو ساري استبداله بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ليقرر عدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، كما رحل عن الملعب في الدقيقة 87، رافضًا الرحيل مع الفريق، وذلك بعدما حسم يوفنتوس تلك المباراة بهدف نظيف من توقيع ديبالا.
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
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