يوفنتوس مجبر على دفع مليون يورو لليونايتد

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

كريستيانو رونالدو

بات يوفنتوس الإيطالي مجبرًا على دفع مليون يورو لصالح مانشستر يونايتد، حسبما ذكر تقرير صحفي صدر صباح اليوم الإثنين، وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن السجلات المالية ليوفنتوس كشفت عن أن النادي الإيطالي سيدفع مليون يورو لمانشستر يونايتد، وأضافت أن هذه القيمة تعد ضمن الاتفاقية التي شهدت انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009، بعدما انضم للفريق الملكي قادمًا من المان يونايتد، ولفتت الصحيفة إلى أن بطل إيطاليا عندما وقع مع الدون البرتغالي، وافق على تحمل هذه الرسوم.

وتستعد خزينة الشياطين الحمر لاستقبال دفعة ثانية من مستحقات النادي، في صفقة انتقال الدون من ريال مدريد إلى السيدة العجوز. يذكر أن رونالدو انضم ليوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 112 مليون يورو، بينما يحصل الدون البرتغالي على 30 مليون يورو راتبا سنويا في الموسم الواحد. يذكر

وتستعد خزينة الشياطين الحمر لاستقبال دفعة ثانية من مستحقات النادي، في صفقة انتقال الدون من ريال مدريد إلى السيدة العجوز.



يذكر أن رونالدو انضم ليوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 112 مليون يورو، بينما يحصل الدون البرتغالي على 30 مليون يورو راتبا سنويا في الموسم الواحد.



يذكر أن رونالدو لا يمر بأفضل أحواله مع يوفنتوس هذا الموسم، إذ خاض 14 مباراة مع السيدة العجوز في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.



وخاض رونالدو 10 مباريات مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، كما خاض 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، اكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد وصناعة آخر.