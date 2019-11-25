الأهلي يطمح في مواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

الأهلى

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الجونة، مساء اليوم الإثنين، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إذ يدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية التي يقودها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتحقيقه الفوز على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على فريق كانو سبورت في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي الوقت ذاته يبحث الفريق الساحلي عن الفوز الثاني له في مشواره بالدوري، بعد أن حقق انتصارًا وحيدًا على المقاصة، بينما تعادل مع نادي مصر في المواجهة المنقضية، وتلقى هزيمتين أمام الإسماعيلي والاتحاد. ويحتل الأهلي المركز الـ4 في جدول ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط وتتبقى له مباراة مؤجلة، وسجل الأحمر 10 أهداف