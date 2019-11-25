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نائب يطالب بتشريع لفرض ضرائب على إعلانات «فيسبوك»

تحرير:أحمد جاد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
فيسبوك - صورة أرشيفية
فيسبوك - صورة أرشيفية
طالب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتفعيل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، مثل العديد من الدول على مختلف العالم، بعدما أصبحت هذه المنصات تمثل موردا اقتصاديا كبيرا للعديد من الشركات والجهات وتركها بدون فرض ضرائب إهدار لحق الدولة فى هذا الإطار، موضحا أنها تمثل متجرا كبيرا، يتم استخدامه في التسويق دون فرض أي ضرائب تذكر وحقق هذا الأمر ملايين الدولارات لبعض الشركات دون أن تدفع مليما واحدا، خاصة بعد اتجاه المواطنين للاعتماد على التجارة الإلكترونية كحل.
وقال طوبيا، في بيان له، اليوم الإثنين، إن هذه التجارة أصبحت تمثل ما يقرب من نحو 20% من حجم السوق فى مصر، مشددا على ضرورة سن تشريع يهدف لفرض ضرائب على المنشورات المتعلقة بالتجارة وليس الإعلانات الممولة الخاصة بالشركات الكبرى فقط، تماشيا مع توجه الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي،
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بعد عقر 31 شخصًا.. بيطري الإسكندرية: إبادة 58 كلبًا بالرصاص

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن إبادة وقتل 58 كلب بمنطقة سيدي بشر، شرق المحافظة، عقب واقعة عقر كلب مسعور لنحو 31 شخصا مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي، وذلك لمنع تكرار تلك الظاهرة وتم ذبح 3 كلاب - بينهم الكلب المسعور- بفصل الرأس عن الجسد لمعاينتها، إذ قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير عام مديرية الطب البيطري، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الكلاب الضالة «شرطة الخيالة وحي أول المنتزه ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للطب الوقائي» والتوجه إلى المكان المذكور.
وزير- الخارجية -سامح -شكري -ونظيره -الأردني (2)

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
مطار- الأقصر (2)

مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
كلب-بوليسي

الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على صلاحية الآثار بتحديد رسم زيارة المتحف المصري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصّت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية».
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البرلمان يقر المتحف المصري الكبير «هيئة اقتصادية»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية، كمجمع حضاري يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ دارت مناقشات واسعة حول الفقرة الأولى من المادة الثانية بشأن ما تضمنته من قيام هيئة المتحف بتقديم الأنشطة الترفيهية للزائرين، وتم حذفها والاقتصار على الأنشطة الثقافية اللازمة، وعقب رئيس المجلس علي عبد العال قائلًا: «إحنا مش بنعمل إعلان في التليفزيون».
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مناقشات حول صلاحيات إدارة هيئة الرقابة الإدارية بالبرلمان

شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، بعد أن كان ينظمها القانون الحالي بقواعد مجردة في بنود قانونية تنطبق على جميع الشركات دون الحاجة إلى تدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. جاء ذلك فى إطار مواصلة أعضاء اللجنة مناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي.
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اللجنة العامة بالبرلمان: إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري

أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب، إذ ثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس الموقر.
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