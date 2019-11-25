نائب يطالب بتشريع لفرض ضرائب على إعلانات «فيسبوك»

تحرير:أحمد جاد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

فيسبوك - صورة أرشيفية

طالب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتفعيل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، مثل العديد من الدول على مختلف العالم، بعدما أصبحت هذه المنصات تمثل موردا اقتصاديا كبيرا للعديد من الشركات والجهات وتركها بدون فرض ضرائب إهدار لحق الدولة فى هذا الإطار، موضحا أنها تمثل متجرا كبيرا، يتم استخدامه في التسويق دون فرض أي ضرائب تذكر وحقق هذا الأمر ملايين الدولارات لبعض الشركات دون أن تدفع مليما واحدا، خاصة بعد اتجاه المواطنين للاعتماد على التجارة الإلكترونية كحل.

وقال طوبيا، في بيان له، اليوم الإثنين، إن هذه التجارة أصبحت تمثل ما يقرب من نحو 20% من حجم السوق فى مصر، مشددا على ضرورة سن تشريع يهدف لفرض ضرائب على المنشورات المتعلقة بالتجارة وليس الإعلانات الممولة الخاصة بالشركات الكبرى فقط، تماشيا مع توجه الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي،