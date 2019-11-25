نائب: معاهد وهمية لتعليم السحر والشعوذة في مصر

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

الدجل والشعوذة - صورة أرشيفية

تقدم طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وجود معاهد وهمية لتعليم السحر والشعوذة بل وإيهام المتقدمين بإمكانية الحصول على شهادات ماجستير ودكتوراه في الجن والشياطين، موضحا أن كثير من الشيوخ يدعون قدرتهم على شفاء السحر والجن وعلاج الأمراض المزمنة والمشكلات الاجتماعية والشخصية المتكررة، والتي تهم السيدات على وجه التحديد، وبحسب دراسة أعدها مركز "البحوث الاجتماعية والجنائية" فهناك نحو 300 ألف شخص في مصر يدعون القدرة على علاج المرضى بتحضير الأرواح.

وأضاف متولي أن مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي يسرت من انتشار بيزنس النصب على المواطنين وإدعاء إمكانية الحصول على دورات تدريبية (أون لاين) في هذا العلم الوهمي، بل أن بعض الدجالين يضعون أرقامهم الهاتفية على الإنترنت وطور البعض منهم أداءه وأنشأ موقعا إلكترونيا خاصا به، لتتبدل صورة الساحر