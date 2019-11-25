نائب: مواطنون تراجعوا عن التصالح في البناء بسبب الرسوم

تحرير:أحمد جاد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

البناء المخالف - صورة أرشيفية

صرح علاء والي عضو مجلس النواب، أن سبب عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح وتراجعهم عن تقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، يرجع للمغالاة في الرسوم المالية المطلوبة نظير الحصول على تقرير السلامة الانشائية والرسومات المعمارية للمبنى من قبل المكاتب الاستشارية، ما أدى إلى تراجع عدد كبير من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالقرى والنجوع، بعد أن تقدموا بالطلب وسددوا رسوم الفحص لحين استكمال المستندات المطلوبة للتصالح، إلا أنهم لم يستطيعوا استكمال هذه المستندات بسبب المغالاة من قبل المكاتب الاستشارية.

وأوضح والي في تصريح له، اليوم الإثنين، أن بعض المواطنين تراجعوا عن التصالح في تقنين أوضاعهم، لأن رسم تقرير السلامة الانشائية للمبنى وصل لعشرات الآلاف، وبالتالي فإن هذه سلبية من ضمن سلبيات إعاقة تنفيذ القانون واجهت المواطنين على أرض الواقع.وذكر أن المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح راعت