تشكيل الأهلى المتوقع للجونة.. الشحات يقود الهجوم

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

حسين الشحات

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهته أمام فريق الجونة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، إذ يدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي. - خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة". - خط الهجوم: أحمد الشيخ (وليد سليمان)، حسين الشحات، جونيور أجايي (وليد أزارو). ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري