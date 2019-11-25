مستشفى الأهلى.. فحص طبي لمتولى بعد رحلة تونس

تحرير:أحمد بركات ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

محمود متولى

يخضع محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي بعد عودة بعثة الفريق من رحلة تونس التي تبدأ غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبلة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول للنادي الأهلي، على عقد جلسة مع محمود متولى قبل سفر الفريق إلى الجونة، أمس الأحد، من أجل الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب والوحدات التدريبية والتأهيلية التي سيخضع لها خلال فترة وجود الفريق في تونس قبل العودة لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، الأسبوع