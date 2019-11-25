إلغاء ندوة فيلم «نجمة الصبح» بـ«القاهرة السينمائي»

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

القائمون على فيلم نجمة الصبح - صورة أرشيفية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، عن إلغاء ندوة الفيلم السوري «نجمة الصبح» المشارك في الدورة 41 من المهرجان ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، والمقرر عرضه الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، بسبب عدم استطاعة مخرج العمل جود سعيد على الحضور، ولكنه سيتم تقديم رسالة منه للجمهور بعد انتهاء الفيلم، الذي يدور حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويلقي الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار.

ويستعرض الفيلم، قصص أولئك الفقراء الذين يعبدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد، ‎كما يستعرض فكرة "الحب والموت" وأيهما سيغلب كي تستقيم الحياة، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي، ناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما،