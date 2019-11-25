فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

إلغاء ندوة فيلم «نجمة الصبح» بـ«القاهرة السينمائي»

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
القائمون على فيلم نجمة الصبح - صورة أرشيفية
القائمون على فيلم نجمة الصبح - صورة أرشيفية
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، عن إلغاء ندوة الفيلم السوري «نجمة الصبح» المشارك في الدورة 41 من المهرجان ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، والمقرر عرضه الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، بسبب عدم استطاعة مخرج العمل جود سعيد على الحضور، ولكنه سيتم تقديم رسالة منه للجمهور بعد انتهاء الفيلم، الذي يدور حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويلقي الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار.
ويستعرض الفيلم، قصص أولئك الفقراء الذين يعبدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد، ‎كما يستعرض فكرة "الحب والموت" وأيهما سيغلب كي تستقيم الحياة، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي، ناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما،
اقرأ المزيد
هيفاء-وهبى

فريق عمل «أشباح أوروبا» ينتهي من التصوير أواخر ديسمبر

يكثف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي تصوير المشاهد المتبقية لفيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، في عدة مناطق بالقاهرة قبل التوجه إلى بلغاريا أول ديسمبر المقبل لتصوير المشاهد الخارجية، على أن يتم الانتهاء من العمل أواخر ديسمبر، ليدخل مرحلة المونتاج والميكساج تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي في موسم إجازة منتصف عام 2020. تدور الأحداث في إطار اجتماعي مليء بالمغامرات حول 3 شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في حي شعبي بمصر، وتتلقى هيفاء وهبي وعدد من فريق العمل بعض تدريبات الحركة على أيدي متخصصين لتنفيذ مشاهد المطاردات والأكشن بإتقان.
يوسف-شريف-رزق الله (1)

بدلا من «بروكسيما».. القاهرة السينمائي يعيد عرض «رزق السينما»

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض فيلم "رزق.. السينما"، فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما، وهو الفيلم الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الراحل يوسف شريف زرق الله، وأخرجه عبدالرحمن نصر، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: الكاتب وحيد حامد، والفنانان: يسرا، وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد: كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامي عبدالرازق، ورامي المتولي.
محمد-هنيدي-1

استغرقت 5 ساعات.. محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية

خضع النجم الكوميدى محمد هنيدى لعملية جراحية فى فكيه، وذلك بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر، واستغرقت العملية 5 ساعات، ومن المقرر أن يستأنف هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته. وتم تأجيل تصوير الفيلم لانشغال محمد هنيدي بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
اقرأ المزيد من الأخبار
FB_IMG_1574321224712 (1)

«الإيرلندي» مجانا.. فعاليات اليوم من مهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم الافتتاح "الإيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، مجانا لجمهور القاهرة، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وأكدت إدارة المهرجان، أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي سيبدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح اليوم. والفيلم من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم: آل باتشينو، جو بيشي، روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
هيثم- أحمد- زكي

القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه. وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.
مهرجان-القاهرة-السينمائي (3)

القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي والجمهور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

عبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة، وبعدها استعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، أمينة محمد، آسيا داغر، وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]