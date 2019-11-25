نائب يطالب بتشريع لمنع «التسطيح» أعلى القطارات

تحرير:محمد محمود ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

قطار - صورة أرشيفية

أعلن سعيد حساسين عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الإثنين، التقدم بمشروع قانون للقضاء على ظاهرة "التسطيح" أعلى القطارات وبين فواصل عربات القطارات من المواطنين خاصة من طلاب المدارس والجامعات، موضحا: "جاء ذلك بعد تكرار حوادث هذه الظاهرة حيث لقى، أمس الأحد، طالبا 16 عاما من قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه إثر سقوطه من أعلى قطار بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية والذى كان يقف أعلى القطار ولكنه اصطدم بأحد الكباري فسقط قتيلا".

وأشار حساسين، إلى أن مشروع القانون سيتضمن توقيع عقوبة مالية تصل إلى 1000 جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن الهدف الرئيس من تشديد العقوبة الحفاظ على أرواح المواطنين، مطالبا خبراء وزارة النقل التفكير في آلية مناسبة تمنع من ظاهرة التسطيح أعلى القطارات.من ناحية أخرى، صرح علاء والي عضو مجلس النواب، أن