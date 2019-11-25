مصر تتولى ريادة مشروع تطوير الربط الكهربائي بإفريقيا

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

محمد شاكر وزير الكهرباء - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس اللجنة الإفريقية للبنية الأساسية والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي، إن مصر وبناءً على طلب من وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "نيباد"، ستتولى ريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائي القاري، وتتطلع إلى التعاون مع مختلف الأطراف وشركاء التنمية لتنفيذ هذا المشروع الضخم والواعد، مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن دول القارة الأفريقية من تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة بالقارة من خلال إنشاء سوق إفريقي موحد للطاقة.

وأضاف شاكر، في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لأسبوع البنية الأساسية في إفريقيا اليوم الإثنين بالقاهرة، أن هذه السوق تسهم في إيجاد حلول عملية لقضية نقص الطاقة، باعتبار أن تحقيق التنمية المنشودة في القارة لا يمكن أن يتحقق دون توفير مصادر الطاقة وحسن إدارتها.من ناحية أخرى، صرح وزير الكهرباء، في