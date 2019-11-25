أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 656 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1460 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 656 جنيهًا. عيار 24: 750 جنيهًا. عيار 18: 562 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5248 جنيها. وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 و7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وارتفع