سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 656 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1460 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 656 جنيهًا. عيار 24: 750 جنيهًا. عيار 18: 562 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5248 جنيها. وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 و7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وارتفع
اقرأ المزيد
بورصة

مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
الاسكان

تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
الدولار (2)

الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
PHOTO-2019-11-25-12-36-18

بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.
اقرأ المزيد من الأخبار
الذهب (2)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 657 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه وحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1465 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1466 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1451 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]