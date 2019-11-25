تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% خلال شهر نوفمبر الجاري، وهو ما دفع البنوك إلى تقليل سعر الفائدة على القروض ومنها التمويل العقاري
تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري.
وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل.
وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
مبادرة جديدة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه
طرح البنك المركزي، يونيو الماضي، مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية بحد أقصى 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، إن مبادرة البنك المركزي تمثل 80%
مبادرة جديدة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه
طرح البنك المركزي، يونيو الماضي، مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية بحد أقصى 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، إن مبادرة البنك المركزي تمثل 80% من عمل شركات التمويل العقاري، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر سلبا بإيقاف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، وفي المقابل نجد أن مد أجل المبادرة لشركات التمويل العقاري سيكون له تأثير مالي محدود فى الدولة وتأثير إيجابي فى شركات التطوير والتمويل العقاري وفئات المجتمع الكادح من الطبقة المتوسطة.
وبلغ إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك للعملاء ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل نحو 20.6 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2019، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري
أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.
وتساعد الخدمة الجديدة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بكل سهولة، بدلا من الذهاب بصورة شهرية لمقرات فروع البنوك.
ومن المقرر أن يتم تقديم خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري مجانا دون أي مقابل مادي، إذ لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، بالإضافة إلى أن الخدمة تعمل على كل محافظ الهاتف المحمول العاملة فى السوق المصرية.
كما ستتم إتاحة الخدمة للجمهور اعتبارا من أول ديسمبر 2019، وذلك لعملاء أكبر خمسة بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، وهي بنوك (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، بنك التعمير والإسكان)، والذين يزيد عددهم على 222 ألف عميل.
أسعار الفائدة الجديدة على قروض التمويل العقاري في البنوك
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 1% خلال شهر نوفمبر الجاري، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019.
وتقدم البنوك الحكومية والعاملة بالسوق المحلية نوعين من قروض التمويل العقاري، أحدهما داخل مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% و7% متناقصة، وبرنامج التمويل العقاري خارج المبادرة بفائدة غير مدعمة للعملاء الذين لا تنطبق عليهم شروط المبادرة ويريدون الحصول على تمويل عقاري.
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي قرض التمويل العقاري للعملاء بفائدة تتراوح ما بين 17.25% و18.75% متناقصة، كما تتراوح نسبة التمويل ما بين 70 و80% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل يبلغ نحو 1500 جنيه، على أن تصل مدة سداد القرض إلى 15 عاما كحد أقصى.
بنك مصر
يقدم بنك مصر قرض التمويل العقاري للعملاء بفائدة تتراوح ما بين 17.5% و18.5% متناقصة، كما تتراوح نسبة التمويل ما بين 75 و80% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل يبلغ نحو 3000 جنيه، على أن تصل مدة سداد القرض إلى 15 عاما كحد أقصى.
بنك القاهرة
يقدم بنك القاهرة قرض التمويل العقاري للعملاء بفائدة تصل إلى 18.5% متناقصة، وتتراوح نسبة التمويل ما بين نحو 15 و60% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل يبلغ نحو 1750 جنيها، على أن تصل مدة سداد القرض إلى 20 عاما كحد أقصى.
البنك العقاري المصري
يقدم البنك قرض التمويل العقاري للعملاء بفائدة ثابتة تصل إلى 12% في حالة القيام بسداد القرض على 15 عاما داخل المحافظات، كما تصل الفائدة إلى 12.82% في حالة سداد القرض على 20 عاما داخل المدن الجديدة.
وتصل نسبة تمويل القرض إلى 80% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
البنك التجاري الدولي (CIB)
يقدم البنك التجاري الدولي قرض التمويل العقاري للعملاء بفائدة تصل إلى 22.75% في حالة تحويل الراتب، وتصل إلى 23.25% في حالة عدم تحويل الراتب على البنك.
ويبلغ الحد الأقصى لتمويل القرض نحو 5 ملايين جنيه، بينما تصل نسبة التمويل إلى 80% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل يبلغ نحو 5000 جنيه، على أن تصل مدة سداد القرض إلى 20 عاما.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من البنوك
- تقديم عقد الوحدة السكنية ويكون مسجلا فى الشهر العقاري.
- بطاقة الرقم القومي.
- إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون.
- بيان معتمد بمفردات الراتب أو بيان الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.