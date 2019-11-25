تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% خلال شهر نوفمبر الجاري، وهو ما دفع البنوك إلى تقليل سعر الفائدة على القروض ومنها التمويل العقاري

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

وحدات سكنية

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.

مبادرة جديدة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه طرح البنك المركزي، يونيو الماضي، مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية بحد أقصى 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، إن مبادرة البنك المركزي تمثل 80%