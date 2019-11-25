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تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% خلال شهر نوفمبر الجاري، وهو ما دفع البنوك إلى تقليل سعر الفائدة على القروض ومنها التمويل العقاري
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
وحدات سكنية
وحدات سكنية
تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
مبادرة جديدة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه طرح البنك المركزي، يونيو الماضي، مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية بحد أقصى 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، إن مبادرة البنك المركزي تمثل 80%
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بورصة

مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
الدولار (2)

الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 656 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1460 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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تعاملات-بنكية

بعائد 10%.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، وشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالي بواقع 250 نقطة أساس، ليصبح إجمالي مقدار خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري نحو 4.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
تعاملات بنكية (3)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجان الأصول والخصوم بعدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر اليوم، الأحد، لبحث أسعار الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.5% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. وقرر كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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