وزير المالية: ضمانات جديدة لرفع كفاءة الإنفاق العام

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجرى حاليا تطوير أداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وفقًا لأحدث الممارسات المهنية الدولية، لإرساء ضمانات جديدة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحوكمة إجراءات وأعمال الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية من أجل استخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة، تنفيذًا للسياسات المعتمدة، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز والدين للناتج المحلي ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.

وأشار معيط إلى أهمية دور المفتش المالي في الحفاظ على المال العام، وضمان سلامة الأداء المالي وترشيد الإنفاق، حيث يختص بالتفتيش على الإيرادات والمصروفات بمختلف الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات، للتأكد من أن تحصيل الإيرادات يتم وفقًا للقوانين واللوائح، وأن الإنفاق يتم