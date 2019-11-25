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وزير المالية: ضمانات جديدة لرفع كفاءة الإنفاق العام

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجرى حاليا تطوير أداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وفقًا لأحدث الممارسات المهنية الدولية، لإرساء ضمانات جديدة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحوكمة إجراءات وأعمال الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية من أجل استخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة، تنفيذًا للسياسات المعتمدة، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز والدين للناتج المحلي ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.
وأشار معيط إلى أهمية دور المفتش المالي في الحفاظ على المال العام، وضمان سلامة الأداء المالي وترشيد الإنفاق، حيث يختص بالتفتيش على الإيرادات والمصروفات بمختلف الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات، للتأكد من أن تحصيل الإيرادات يتم وفقًا للقوانين واللوائح، وأن الإنفاق يتم
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بورصة

مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
الاسكان

تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
الدولار (2)

الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.
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وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030

أكدت وزارة المالية اليوم، الأحد، الانتهاء من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة "البرامج والأداء" و"مصفوفة البرامج" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومن المقرر إرسالها إلى الجهات الإدارية الموازنية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم الالتزام بهذه الاستمارة الموحدة في إعداد موازنة العام المالي المقبل، ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة.
وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
محمد-معيط (2)

كيف استفادت الحكومة من تطبيق «الموازنة الإلكترونية»؟

قال وليد عبدالله مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية بوزارة المالية، إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis" يسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال مشاركته اليوم بالملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية لعام 2019، بعنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية"، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
فلوس (3)

بزيادة 6 مليارات جنيه.. كيف ارتفعت إيرادات مصر؟

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، لتسجل نحو 107.154 مليار جنيه، في مقابل نحو 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة بلغت نحو 6.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.
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