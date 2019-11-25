الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

تحرير:محمد مجلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

كلب - صورة أرشيفية

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.

وأوضحت سلطان، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه تم استقبال المصابين بمركز علاج العقر بمستشفى شرق المدينة، إذ تم التعامل طبيا مع جميع المعقورين وتقييمهم بناءً على البروتوكول العلاجى وعلاج الجميع وإعطائهم الطعم الواقى من السعار، مؤكدة أن الطعم والمصل لمرض الكلب متوفر في المحافظة بكميات كافية.وأضافت أنه