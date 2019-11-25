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الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

تحرير:محمد مجلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
كلب - صورة أرشيفية
كلب - صورة أرشيفية
كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
وأوضحت سلطان، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه تم استقبال المصابين بمركز علاج العقر بمستشفى شرق المدينة، إذ تم التعامل طبيا مع جميع المعقورين وتقييمهم بناءً على البروتوكول العلاجى وعلاج الجميع وإعطائهم الطعم الواقى من السعار، مؤكدة أن الطعم والمصل لمرض الكلب متوفر في المحافظة بكميات كافية.وأضافت أنه
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كلب (2)

بعد عقر 31 شخصًا.. بيطري الإسكندرية: إبادة 58 كلبًا بالرصاص

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن إبادة وقتل 58 كلب بمنطقة سيدي بشر، شرق المحافظة، عقب واقعة عقر كلب مسعور لنحو 31 شخصا مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي، وذلك لمنع تكرار تلك الظاهرة وتم ذبح 3 كلاب - بينهم الكلب المسعور- بفصل الرأس عن الجسد لمعاينتها، إذ قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير عام مديرية الطب البيطري، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الكلاب الضالة «شرطة الخيالة وحي أول المنتزه ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للطب الوقائي» والتوجه إلى المكان المذكور.
وزير- الخارجية -سامح -شكري -ونظيره -الأردني (2)

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
مطار- الأقصر (2)

مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-03

مصر تتولى ريادة مشروع تطوير الربط الكهربائي بإفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس اللجنة الإفريقية للبنية الأساسية والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي، إن مصر وبناءً على طلب من وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "نيباد"، ستتولى ريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائي القاري، وتتطلع إلى التعاون مع مختلف الأطراف وشركاء التنمية لتنفيذ هذا المشروع الضخم والواعد، مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن دول القارة الأفريقية من تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة بالقارة من خلال إنشاء سوق إفريقي موحد للطاقة.
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لالام-الركبة-لكبار-السن

«رد المعروف» مبادرة لرعاية صحة كبار السن بالإسكندرية

أطلق الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة تحت عنوان "رد المعروف" لرعاية كبار السن، قائلا إن هدف المبادرة الحفاظ على صحة مواطنينا من كبار السن وتحسين نوعية حياتهم، على أن يتم ذلك من خلال تطبيق خدمات صحية شاملة ومتكاملة وقائية وعلاجية وتأهيليلة والتركيز على تطبيق الرعاية الأولية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل عيادة صحة المسنين بوحدة طب الأسرة بسان ستيفانو، وعقد عدد من القوافل الطبية تتوجه إلى دور المسنين بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض.
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نائبة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية لأسرة شاب القطار

طالبت إيمان خضر عضو مجلس النواب، بمعاقبة مسؤولي قطار رقم "934"، صاحب واقعة إلقاء شابين من القطار، والتي لا بد أن يقابلها تحرك عاجل من أعلى مستوى، لمعاقبة المسؤولين بعد أن سلكوا مسلكا خلاف القانون، وأجبروا شابين على النزول، أحدهما توفي، والآخر أصيب، متسائلة: "أين خطة وزارة النقل لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية على فن التعامل مع المواطنين؟"، ففي أي دولة في العالم، الموظف بها بمثابة ممثل عن السلطة التنفيذية وواجهة للدولة، فما بالنا بأشخاص منوط لهم تحصيل رسوم التذاكر من المواطنين، فلابد أن يتحلوا بقدر من المرونة وسعة الصدر".
سحر-نصر (1)

سحر نصر: نعمل على تشريعات جديدة لزيادة تمكين المرأة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مصر في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض"، والتى افتتحها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة. وقالت الوزيرة إن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية فى الدول النامية، ففى إفريقيا يمثلن نحو 50% من سكانها، و49% من سكان مصر.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (3)

وجبات ودعم مادي للمتضررين من أمطار الإسكندرية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجمعيات الأهلية، اليوم الثلاثاء، 35 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد بحي وسط، والذين تضرروا من الأمطار الغزيرة بسبب حالة الطقس السيئة التي ضربت المحافظة مؤخرا، وعبر السكان المتضررين عن مخاوفهم من أنه قد يلحق بهم الضرر مرة أخرى تزامنا مع كل مرة تتعرض فيها المدينة للأمطار، مطالبين بدعمهم والحصول على شقق سكنة تحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، لافتين إلى أن الخسائر التي لحقت بهم كبيرة حيث تلفت الأجهزة وتحطم الأثاث وانهارت الجدران.
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