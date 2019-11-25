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مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

تجربة طوارئ تشمل المطار والمستشفيات.. طائرة ترتطم بالمهبط وينفصل محركها ثم تحترق
تحرير:أميرة إبراهيم ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
اختبار مطار الأقصر
اختبار مطار الأقصر
ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
الاختبار جاء في إطار الخدع التي أعدتها وزارة الطيران وعلى رأسها الفريق يونس المصري؛ بهدف رفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) وسلطة الطيران المدنى، حيث قام مطار الأقصر الدولى بتنفيذ تجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث انحراف طائرة عن الممر نتيجة هبوط
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كلب (2)

بعد عقر 31 شخصًا.. بيطري الإسكندرية: إبادة 58 كلبًا بالرصاص

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن إبادة وقتل 58 كلب بمنطقة سيدي بشر، شرق المحافظة، عقب واقعة عقر كلب مسعور لنحو 31 شخصا مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي، وذلك لمنع تكرار تلك الظاهرة وتم ذبح 3 كلاب - بينهم الكلب المسعور- بفصل الرأس عن الجسد لمعاينتها، إذ قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير عام مديرية الطب البيطري، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الكلاب الضالة «شرطة الخيالة وحي أول المنتزه ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للطب الوقائي» والتوجه إلى المكان المذكور.
وزير- الخارجية -سامح -شكري -ونظيره -الأردني (2)

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
كلب-بوليسي

الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-03

مصر تتولى ريادة مشروع تطوير الربط الكهربائي بإفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس اللجنة الإفريقية للبنية الأساسية والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي، إن مصر وبناءً على طلب من وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "نيباد"، ستتولى ريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائي القاري، وتتطلع إلى التعاون مع مختلف الأطراف وشركاء التنمية لتنفيذ هذا المشروع الضخم والواعد، مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن دول القارة الأفريقية من تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة بالقارة من خلال إنشاء سوق إفريقي موحد للطاقة.
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مصطفى-مدبولي

«الوزراء» عن توقف التأمين الصحي الشامل: شائعة مضللة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عدم استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف. وأضافت أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، ويجري حاليا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "الأقصر وأسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية"، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعا.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.
سامح-شكرى (2)

وزير الخارجية عن أزمة سد النهضة: نعاني من فقر مائي شديد

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وقال شكري في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، "إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة".
وائل-الإبراشي

الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.
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