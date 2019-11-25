مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

تجربة طوارئ تشمل المطار والمستشفيات.. طائرة ترتطم بالمهبط وينفصل محركها ثم تحترق

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

اختبار مطار الأقصر

ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.

الاختبار جاء في إطار الخدع التي أعدتها وزارة الطيران وعلى رأسها الفريق يونس المصري؛ بهدف رفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) وسلطة الطيران المدنى، حيث قام مطار الأقصر الدولى بتنفيذ تجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث انحراف طائرة عن الممر نتيجة هبوط