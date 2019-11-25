مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)
تجربة طوارئ تشمل المطار والمستشفيات.. طائرة ترتطم بالمهبط وينفصل محركها ثم تحترق
تحرير:أميرة إبراهيم
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
اختبار مطار الأقصر
ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
الاختبار جاء في إطار الخدع التي أعدتها وزارة الطيران وعلى رأسها الفريق يونس المصري؛ بهدف رفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) وسلطة الطيران المدنى، حيث قام مطار الأقصر الدولى بتنفيذ تجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث انحراف طائرة عن الممر نتيجة هبوط
الاختبار جاء في إطار الخدع التي أعدتها وزارة الطيران وعلى رأسها الفريق يونس المصري؛ بهدف رفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) وسلطة الطيران المدنى، حيث قام مطار الأقصر الدولى بتنفيذ تجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث انحراف طائرة عن الممر نتيجة هبوط عنيف؛ ما أدى إلى كسر فى مجموعة العجل اليسرى وكذلك ميل الطائرة وانحرافها وارتطام المحرك بسطح المدرج وانفصاله عن جسم الطائرة واندلاع حريق به.
وأطلق برج المراقبة الجوية سرينة الطوارئ وتداول البلاغ من الجهات المعنية بإدارة الأزمات فى المطار والجهات الخارجية المختصة، وجاءت الاستجابة في وقت قياسي من قوات الإطفاء والإنقاذ. وتوجه مركز القيادة المتحرك لقيادة الحادث مع فتح مركز عمليات الطوارئ الثابت لقيادة الحادث خارجيا وداخليا، وتفعيل مخطط سريان البلاغ لاستدعاء جميع عناصر الدعم الداخلى من المطار والخارجى من محافظة الأقصر من إسعاف وإطفاء مع غلق المحاور المرورية المؤدية إلى المستشفيات وتجهيز مستشفيات الأقصر لاستقبال جميع الحالات من إصابات ووفيات.
من جهته أشاد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بمستوى التدريب الذي وصل إليه العاملون بمطار الأقصر الدولي وجميع الجهات المتعاونة، ومستوى التعاون والتنسيق بين المطار والجهات المعنية بالمحافظة لاحتواء الأزمة.
ولفت إلى أن تجربة الطوارئ واسعة النطاق تنفذ كل عامين مع الحرص على زيادة درجة الصعوبة والتحدى فى كل مرة، وتأتى هذه التجربة فى صدارة تجارب الطوارئ التى تتعامل مع الأشلاء وحطام الطائرات بعد تحطمها. ومن جانبه أشاد اللواء عماد أبو العزائم، سكرتير عام محافظة الأقصر، بنجاح التجربة وقدرة الأجهزة التي شاركت في مواجهة الأزمة، حيث قام كل جهاز بتقديم المساعدة المطلوبة منه لمواجهة الأزمة، كما قامت قوات الحماية المدنية والإطفاء وفرق الإسعاف والحريق وأجهزة المطار والحجر الصحي ولجنة تحقيق الحوادث بتنفيذ مهامها في وقت قياسي.
كما تم اختبار آلية تعاون الشركة المصرية للمطارات مع شركة مصر للطيران ضمن الجهات المشاركة فى الحدث؛ لاستقبال أهالى المصابين والضحايا وتهدئتهم وإعطائهم المعلومات الكافية عن ذويهم.