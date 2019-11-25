ضبط كيلوجرام هيروين بحوزة مسجل خطر في شبرا

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

هيروين

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى مساعديه بالعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، نظرا لأنها تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري، خاصة فئة الشباب، وذلك من خلال حملات ومداهمات مستمرة لبؤر المواد المخدرة وأوكار ترويج تلك المواد، لا سيما التخليقية منها (بودر - شادو - إستروكس)؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لمنع انتشار تلك السموم التي تفسد عقول وصحة متعاطيها على حد سواء.

معلومات سرية وردت لضباط مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تفيد أن مسجلا شقيا خطرا (سرقات عامة) مقيما بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "سلاح نارى وبلطجة"، يتاجر في الهيروين، متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد ضباط وحدة المباحث

معلومات سرية وردت لضباط مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تفيد أن مسجلا شقيا خطرا (سرقات عامة) مقيما بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "سلاح نارى وبلطجة"، يتاجر في الهيروين، متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد ضباط وحدة المباحث عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت 945 جراما، ومبلغ مالى.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



