جريمة

ضبط كيلوجرام هيروين بحوزة مسجل خطر في شبرا

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
هيروين
هيروين
توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى مساعديه بالعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، نظرا لأنها تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري، خاصة فئة الشباب، وذلك من خلال حملات ومداهمات مستمرة لبؤر المواد المخدرة وأوكار ترويج تلك المواد، لا سيما التخليقية منها (بودر - شادو - إستروكس)؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لمنع انتشار تلك السموم التي تفسد عقول وصحة متعاطيها على حد سواء.
معلومات سرية وردت لضباط مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تفيد أن مسجلا شقيا خطرا (سرقات عامة) مقيما بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "سلاح نارى وبلطجة"، يتاجر في الهيروين، متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد ضباط وحدة المباحث
اقرأ المزيد
جثة- المريوطية (1)

سر وعد زائف وعامين من الرذيلة في «جريمة المريوطية»

"هخلي ابنك يتكلم"، وعد زائف قطعه بائع أقمشة يمارس أعمال الدجل والشعوذة تحت مسمى "معالج روحاني"، إذ أوهم ربة منزل بقدرته على علاج علّة فلذة كبدها ابن السبع سنوات، وأنه يعاني من مس الجن ويجب علاجه بالقرآن الكريم، لكن جمال "رانيا" جذب أنظاره منذ جلسة العلاج الأولى التي منحها الطفل، فراح يغازلها بكلام معسول كان محل قبول السيدة الثلاثينية، فارتمت في أحضان "الشيخ عادل" طوال عامين يمارسان الرذيلة في غياب الزوج حتى طالبته بإنهاء علاقتهما فهددها بالفضيحة لتقرر وضع سيناريو بلون الدماء قادها خلف القضبان.
سجن

«هنطلعه براءة».. الأشقياء الثلاثة نصبوا على أم سجين

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الإيقاع بأحد الأشخاص اشترك مع آخرين موجودين فى إحدى الدول العربية، في النصب والاحتيال على سيدة، والاستيلاء على أموالها بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا بإحدى الدول العربية، فقد تبلغ للإدارة من ربة منزل مقيمة بـ"الوايلى- القاهرة" بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من قبل آخرين، بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا خارج البلاد.
إطلاق-نار

خلاف أنهته طلقة.. خناقة الجيران انتهت بقتيل في أسوان

لا تخلو أي منطقة من خلافات الجيرة، من مشاحنات ومناوشات عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء وكبار العائلات، لكن الأمر بدا مختلفا جملة وتفصيلا في إحدى قرى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث وقع خلاف بين شقيقين ومزارع، واحتد النقاش بين الطرفين، فتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة حامية الوطيس، أشهر على أثرها أحد الشقيقين سلاحا ناريا وأطلق عيارا أصاب جاره الذي نُقل إلى مستشفى إدفو العام ليتلقى العلاج اللازم، لكن محاولات الطاقم المعالج لإنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثرا بإصابته.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

وداعا لطوابير المرور.. 5 خدمات جديدة في مكاتب البريد

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة (الإدارة العامة لنظم معلومات المرور) على مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد، أو توصيلها لهم وفقا لرغباتهم؛ اتساقا مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة بتعدد قنواتها لتقديم الخدمات.
اقرأ المزيد من الأخبار
الشرطة‎تامين- (1)

4 دقائق «أكشن» تلخص كواليس أسبوع الحسم (فيديو)

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد؛ لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشُرطي الفعال، وفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة.
هيروين

بالقرب من مسكنه.. كمين أوسيم يبدد أحلام تاجر هيروين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وفي ضوء خطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكل أنواعهم، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع. م" 39 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه غير المشروع.
سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
سرقة-الموبايل-المحمول

الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]