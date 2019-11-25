وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

وزير الخارجية ونظيره الأردني

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين استعرضا كذلك التقدم المحرز على صعيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المشتركة لكل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، فضلا