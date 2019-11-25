وداعا لطوابير المرور.. 5 خدمات جديدة في مكاتب البريد

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

وحدة مرور

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة (الإدارة العامة لنظم معلومات المرور) على مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد، أو توصيلها لهم وفقا لرغباتهم؛ اتساقا مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة بتعدد قنواتها لتقديم الخدمات.

وتشمل الخدمات المقدمة: "تجديد رخصة مركبة (ملاكى - دراجة نارية)، بدل فاقد رخصة مركبة (ملاكى - دراجة نارية)، بدل تالف رخصة مركبة (ملاكى – دراجة نارية)، بدل فاقد رخصة قيادة (خاصة)، بدل تالف رخصة قيادة (خاصة)". يأتى ذلك في إطار التعاون والتكامل بين كل أجهزة الدولة المختلفة لتقديم الخدمات الجماهيرية،

وتشمل الخدمات المقدمة: "تجديد رخصة مركبة (ملاكى - دراجة نارية)، بدل فاقد رخصة مركبة (ملاكى - دراجة نارية)، بدل تالف رخصة مركبة (ملاكى – دراجة نارية)، بدل فاقد رخصة قيادة (خاصة)، بدل تالف رخصة قيادة (خاصة)".



يأتى ذلك في إطار التعاون والتكامل بين كل أجهزة الدولة المختلفة لتقديم الخدمات الجماهيرية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للبنية التحتية المتوفرة لدى كل الجهات لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، لا سيما الخدمات المرورية؛ ما يسهم فى الحد من أعداد المترددين على وحدات المرور على مستوى الجمهورية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل تلك الوحدات، وجارٍ الإعلان عن موعد بدء تفعيل الخدمة.



