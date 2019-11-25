الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.

وثبت سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك المشرق، وبنك عودة ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06