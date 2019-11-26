كارثة مالية في أمريكا.. تحولت إلى "Black Friday"

استطاعت أمريكا استغلال الكارثة المالية التي حدثت لها منذ 150 عامًا، في انتعاش السوق المالية والاقتصاد مرة أخرى، وبعد ذلك استغلت البلاد الأوروبية والعربية "البلاك فرايدي".
نردد كل يوم مصطلحات لا نعلم عنها شيء، ولكنها ترتبط بمناسبة محددة، على سبيل المثال "الفالنتين"، كل ما نعلمه، أنه يوم للاحتفال بالحب، وتقديم الهدايا إلى بعضنا البعض، ومع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر، يأتي الحدث الأكبر "البلاك فرايدي"، أو ما يعرف ف بعض البلاد بـ"الجمعة البيضاء" أو "الجمعة السوداء"، حيث تستعد جميع المحلات، ومواقع الإنترنت لتجهيز أفضل العروض للعملاء، إضافة إلى خفض الأسعار بشكل كبير، لتنشيط عملية البيع والشراء، ولكن توجد بعض الأسرار الخفية وراء هذا اليوم، وذلك نقلًا عن "telegraph".
أصبح البلاك فرايدي في هذه الأيام، مثل ترند يتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتصارع مواقع الشراء والبيع، لتقديم أفضل العروض، لجذب العملاء وتحقيق أرباح مرضية، ولكن ما سبب تسميته؟ وما الحدث الذي جعله يومًا مميزًا في نهاية شهر نوفمبر؟ جميعها أسئلة تدور في عقولنا، ولكن المصطلحات الغامضة دائمًا لها
أصبح البلاك فرايدي في هذه الأيام، مثل ترند يتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتصارع مواقع الشراء والبيع، لتقديم أفضل العروض، لجذب العملاء وتحقيق أرباح مرضية، ولكن ما سبب تسميته؟ وما الحدث الذي جعله يومًا مميزًا في نهاية شهر نوفمبر؟ جميعها أسئلة تدور في عقولنا، ولكن المصطلحات الغامضة دائمًا لها قصة خلفها.
يأتي البلاك فرايدي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة، ويتبعه مبيعات ضخمة في جميع أرجاء المدن، وليس ذلك فقط، بل تقدم مواقع الإنترنت العالمية بما في ذلك، الأمازون وجوميا أسعار خيالية، فتوجد بعض القطع التي يخفض سعرها إلى النصف، وفي هذا العام، في التاسع والعشرون من نوفمبر، يتوقع الجميع تخفيضات أكثر من أي عام مضى، من المؤكد أن العديد من الأشخاص، ينتهزون هذه الفرصة، ولكن لا يعرفون شيء عن تاريخ هذا اليوم.
يرتبط مصطلح "Black Friday"، بأزمة مالية عام 1869 في الولايات المتحدة، وكانت بمثابة ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي، حيث توقفت حركة البيع والشراء، مما أدي إلى كارثة اقتصادية غزت أمريكا، ومن هنا أصبحت الجمعة الأخيرة من نوفمبر بمثابة تقليد في أمريكا، تقوم فيه المحلات بعمل تخفيضات هائلة، تصل إلى 90%، كما كان 24 سبتمبر 1869 هو أول مرة تعرف فيها البلاد الجمعة السوداء، فقد كان يوم أسود في أمريكا، على الجانب الآخر، تستخدم بعض البلاد هذا اليوم في شراء هدايا عيد الميلاد، بمناسة اقتراب الكريسماس.
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تاريخ المبيعات يوم الجمعة الأسود
-في عام 2008 ، انخفضت مبيعات العطلات بنسبة 4.6 % عن العام السابق، هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها المبيعات منذ بدء الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة NRF بالتتبع في عام 1992، وعادة ما ترتفع المبيعات بنسبة 3.4% كل عام.
-في عام 2009، زادت المبيعات بنسبة 0.3%، حيث أنفق المتسوقون 373 دولارًا في الجمعة السوداء، وهذا يمثل أكثر من نصف مبلغ 673 دولار، الذي ينفق في يوم العطلة.
-انتعشت مبيعات العطلات بنسبة 5.2% في عام 2010، بمجرد انتهاء الركود، وكانت مبيعات الجمعة السوداء في نهاية الأسبوع 45 مليار دولار.
-في عام 2011، تم افتتاح العديد من المتاجر في عيد الشكر للمرة الأولى، ووصلت مبيعات الجمعة السوداء إلى 12.3 مليار دولار، بزيادة 2.3% عن عام 2010.
-في عام 2013، بلغ إجمالي المبيعات عبر الإنترنت والمتاجر طوال الجمعة الأسود بالكامل 57.4 مليون دولار.
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استطاعت أمريكا استغلال الكارثة المالية التي حدثت لها منذ 150 عامًا، في انتعاش السوق المالية والاقتصاد مرة أخرى، وبعد ذلك استغلت البلاد الأوروبية والعربية هذا الحدث، والآن ينتظر الجميع آخر جمعة في نوفمبر، لتحقيق أفضل فرص الشراء، والحصول على عروض مناسبة، على الجانب الآخر، تستخدم بعض المحلات هذا اليوم بشكل استغلالي، أي يضعون لافتات توحي بوجود تخفيضات، وعند الدخول ستجد أسعار وخصومات وهمية.
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