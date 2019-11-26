كارثة مالية في أمريكا.. تحولت إلى "Black Friday"

استطاعت أمريكا استغلال الكارثة المالية التي حدثت لها منذ 150 عامًا، في انتعاش السوق المالية والاقتصاد مرة أخرى، وبعد ذلك استغلت البلاد الأوروبية والعربية "البلاك فرايدي".

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

التسوق

نردد كل يوم مصطلحات لا نعلم عنها شيء، ولكنها ترتبط بمناسبة محددة، على سبيل المثال "الفالنتين"، كل ما نعلمه، أنه يوم للاحتفال بالحب، وتقديم الهدايا إلى بعضنا البعض، ومع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر، يأتي الحدث الأكبر "البلاك فرايدي"، أو ما يعرف ف بعض البلاد بـ"الجمعة البيضاء" أو "الجمعة السوداء"، حيث تستعد جميع المحلات، ومواقع الإنترنت لتجهيز أفضل العروض للعملاء، إضافة إلى خفض الأسعار بشكل كبير، لتنشيط عملية البيع والشراء، ولكن توجد بعض الأسرار الخفية وراء هذا اليوم، وذلك نقلًا عن "telegraph".

أصبح البلاك فرايدي في هذه الأيام، مثل ترند يتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتصارع مواقع الشراء والبيع، لتقديم أفضل العروض، لجذب العملاء وتحقيق أرباح مرضية، ولكن ما سبب تسميته؟ وما الحدث الذي جعله يومًا مميزًا في نهاية شهر نوفمبر؟ جميعها أسئلة تدور في عقولنا، ولكن المصطلحات الغامضة دائمًا لها