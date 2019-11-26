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كارثة مالية في أمريكا.. تحولت إلى "Black Friday"

استطاعت أمريكا استغلال الكارثة المالية التي حدثت لها منذ 150 عامًا، في انتعاش السوق المالية والاقتصاد مرة أخرى، وبعد ذلك استغلت البلاد الأوروبية والعربية "البلاك فرايدي".
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
التسوق
التسوق
نردد كل يوم مصطلحات لا نعلم عنها شيء، ولكنها ترتبط بمناسبة محددة، على سبيل المثال "الفالنتين"، كل ما نعلمه، أنه يوم للاحتفال بالحب، وتقديم الهدايا إلى بعضنا البعض، ومع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر، يأتي الحدث الأكبر "البلاك فرايدي"، أو ما يعرف ف بعض البلاد بـ"الجمعة البيضاء" أو "الجمعة السوداء"، حيث تستعد جميع المحلات، ومواقع الإنترنت لتجهيز أفضل العروض للعملاء، إضافة إلى خفض الأسعار بشكل كبير، لتنشيط عملية البيع والشراء، ولكن توجد بعض الأسرار الخفية وراء هذا اليوم، وذلك نقلًا عن "telegraph".
أصبح البلاك فرايدي في هذه الأيام، مثل ترند يتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتصارع مواقع الشراء والبيع، لتقديم أفضل العروض، لجذب العملاء وتحقيق أرباح مرضية، ولكن ما سبب تسميته؟ وما الحدث الذي جعله يومًا مميزًا في نهاية شهر نوفمبر؟ جميعها أسئلة تدور في عقولنا، ولكن المصطلحات الغامضة دائمًا لها
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معرض- زهور- الخريف (24)

الصبار له روح.. اشتري ما تفضله من معرض زهور الخريف

بعد انقطاع لمدة 30 عاما، عاد معرض زهور الخريف بشكل مختلف في المتحف الزراعي، ليعيد البهجة إلى المصريين وسط التقلبات القوية التي يشهدها هذا الفصل. فعند التجول في الدقي والوصول إلى المتحف الزراعي، تجذبك يافطة مكتوب عليها "إلى معرض زهور الخريف"، فتسعد كثيرا لرؤيتك الورود والنباتات الطبيعية والزينة والذي يستمر لمدة 45 يوما، وإذا كنت تسمع عنه لأول مرة فلم يفت الأوان، بل حضر نفسك وأذهب في الحال. عند الدخول إلى المعرض، فإن الصبار يسيطر بأشكاله وأنواعه وألوانه المختلفة.
تفكير

الدراما والانتقاد.. 6 علامات لهوس السيطرة عند شريكك

نعيش في عالم صغير وهو المجتمع، نقابل كل يوم أشخاصا وعادات مختلفة، وعند النظر في علم التحليل النفسي، ستجد أنه من الصعب فهم كل شخص بسهولة؛ لذا يجب الحرص جيدا عند التعامل مع الآخرين، فهناك بعض الأشخاص يحبون الظهور والسيطرة على الآخرين، ولديهم شغف السيطرة على كل شيء، هذه النوعية من الأفراد تحاول جاهدة إلغاء دورك، سواء كان في العمل أو في أي مكان؛ لذا لا بد من التعرف على العلامات التي تظهر على مثل هؤلاء الأشخاص، لتعلم جيدًا كيفية التعامل معهم، نقلًا عن "health line".
النوم -في-مكان جديد

الإرهاق وزيادة ضربات القلب.. هكذا يؤثر الشتاء في نومك

يؤثر كل فصل من فصول السنة على الجسم بشكل مختلف، ولكن الشتاء له دور كبير في التأثير على النوم، حيث يستطيع أن يرسل إشارات إلى حركة العين السريعة خلال النوم. من أجل حفاظ الجسم على درجة حرارته الطبيعية في الشتاء، يمر بتغيرات مختلفة، ولكن كيف يؤثر الشتاء في النوم؟.. هناك طرق سلبية وإيجابية لهذا التأثير، ولكن قبل التعرف على التفاصيل، فغالبا ما تصيبك حالة من الخمول والكسل وحاجتك إلى ساعات أطول للبقاء في السرير في الأيام الباردة، لذا تعرف على ما يفعله الشتاء في جسمك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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التسوق-في-التخفيضات

للتسوق في «البلاك فرايداي» خطوات.. احذر الأخطاء

يستعد العديد من الاشخاص إلى آخر جمعة من شهر نوفمبر من أجل "البلاك فرايداي"، الذي تعلن فيه جميع الاسواق والمحلات عن العروض المتاحة. كما يستخدم تجار التجزئة قنوات اتصال متنوعة مثل البريد الإلكتروني والنصوص والتطبيقات لتجعلك تنفق أموالك التي تم الحصول عليها بشق الأنفس معهم. ولأن الاغراءات متاحة خلال هذا الوقت، فستكون في حاجة إلى مقاومتها قدر الإمكان وتكتفي بشراء ما تحتاجه فقط، لذا اتبع تلك الطرق التي تجنبك ارتكاب الأخطاء خلال البلاك فرايداي، وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
الجمعة-السوداء (3)

300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
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بعد البيضاء والسوداء| نون تطلق الجمعة الصفراء في مصر

بعد أقل من عام منذ انطلاقه في مصر، أعلن موقع وتطبيق "نون. كوم" (Noon) للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض "الجمعة الصفراء"، خلال موسم الخصومات الشهير عالميا باسم "الجمعة السوداء" (Black Friday)، الذي يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام. تبدأ عروض "الجمعة الصفراء" على منصة "نون. كوم" يوم 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة أسبوع كامل، أي حتى نهاية الشهر، وتتضمن الجمعة الصفراء تخفيضات تصل إلى 80% على مختلف المنتجات بحسب بيان للشركة، بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء ومستلزمات الأطفال والبقالة وغير ذلك.
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