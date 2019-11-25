نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام ريال مدريد

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

نيمار

حل النجم البرازيلي نيمار، على رأس قائمة فريق باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب إصابته مع المنتخب البرازيلي، وشارك خلال انتصار فريقه على ليل، وخرج من القائمة لأسباب مختلفة كل من أندير هيريرا وميتشل باكر ومارسين بولكا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وتيلو كيرير ولايفن كورزاوا ولويك إمبي سو.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان كلا من: حراسة المرمى: كيلور نافاس، سرجيو ريكو، جاريسون إينوسون. الدفاع: خوان بيرنات، كولين داجبا، عبدو ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، نيانزو كواسي، ماركينيوس، توماس مونييه، تياجو سيلفا. الوسط: عادل عوشيشي، أنخيل دي ماريا، دراكسلر، إدريسا جايا، لياندرو باريديس، سارابيا، فيراتي. الهجوم:

وضمت قائمة باريس سان جيرمان كلا من:



حراسة المرمى: كيلور نافاس، سرجيو ريكو، جاريسون إينوسون.



الدفاع: خوان بيرنات، كولين داجبا، عبدو ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، نيانزو كواسي، ماركينيوس، توماس مونييه، تياجو سيلفا.



الوسط: عادل عوشيشي، أنخيل دي ماريا، دراكسلر، إدريسا جايا، لياندرو باريديس، سارابيا، فيراتي.



الهجوم: إدينسون كافاني، ماورو إيكاردي، نيمار، كيليان مبابي.



يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل بالفعل إلى دور الـ16، بينما يوجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتاج لتحقيق الفوز للحاق بالفريق الفرنسي للدور التالي.