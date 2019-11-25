خلاف أنهته طلقة.. خناقة الجيران انتهت بقتيل في أسوان

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

إطلاق نار

لا تخلو أي منطقة من خلافات الجيرة، من مشاحنات ومناوشات عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء وكبار العائلات، لكن الأمر بدا مختلفا جملة وتفصيلا في إحدى قرى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث وقع خلاف بين شقيقين ومزارع، واحتد النقاش بين الطرفين، فتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة حامية الوطيس، أشهر على أثرها أحد الشقيقين سلاحا ناريا وأطلق عيارا أصاب جاره الذي نُقل إلى مستشفى إدفو العام ليتلقى العلاج اللازم، لكن محاولات الطاقم المعالج لإنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

تبلّغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من مستشفى إدفو العام، وصول (مزارع، مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة؛ على أثر إصابته بطلق ناري. بجمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى حدوث مشاجرة بين (المجنى عليه المتوفى) وكل من الشقيقين المقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، وقيامهما بإطلاق

تبلّغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من مستشفى إدفو العام، وصول (مزارع، مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة؛ على أثر إصابته بطلق ناري.



بجمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى حدوث مشاجرة بين (المجنى عليه المتوفى) وكل من الشقيقين المقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، وقيامهما بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه، ما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم (عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار).



بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالتعدى على أحدهما بعصا (شومة) وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



