هازارد: كنت جوهرة ثمينة في تشيلسي والآن أنا لاعب شاب

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

إيدين هازارد

يرفض البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، المقارنة بينه وبين الهداف التاريخي للنادي، كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "عندما أدخل الملعب لا أفكر في أن كريستيانو سبقني إلى نفس المكان، ويجب أن أقدم أداءً أفضل منه، بل الجماهير فقط هي من تصنع المقارنات، لن أسجل أهدافا أكثر مما أحرزه رونالدو بالتأكيد، ولكن سأبذل أقصى جهدي مع الفريق، وأصعب لحظاتي مع الفريق هي إصابتي قبل 4 أيام من أول مباراة لي مع الريال، ما أبعدني 4 شهور من أجل التعافي وأثر سلبا فى جاهزيتي".

وأضاف: "أعلم أن ريال مدريد دفع مبلغا كبيرا لضمي، ولكن كل هذه الملايين بين الناديين، فالأسعار باتت جنونية، يجب ألا يكون سعر اللاعب 100 مليون، ولكنها أحكام سوق الانتقالات، لا أهتم بذلك، وسأكون نفس اللاعب حتى إذا كان سعري 5 ملايين دولار". وواصل: "الجوهرة الثمينة هو اللاعب الذي يسجل الأهداف ويساهم في انتصارات

وأضاف: "أعلم أن ريال مدريد دفع مبلغا كبيرا لضمي، ولكن كل هذه الملايين بين الناديين، فالأسعار باتت جنونية، يجب ألا يكون سعر اللاعب 100 مليون، ولكنها أحكام سوق الانتقالات، لا أهتم بذلك، وسأكون نفس اللاعب حتى إذا كان سعري 5 ملايين دولار".



وواصل: "الجوهرة الثمينة هو اللاعب الذي يسجل الأهداف ويساهم في انتصارات فريقه، ربما كنت في هذه الفئة فى صفوف تشيلسي، أما في مدريد، فأنا مثل لاعب شاب يقاتل لإثبات أحقيته في المشاركة أساسيا، فالأولوية لي هى الفوز بالألقاب مع ريال مدريد أكثر من اهتمامي بأن أكون جالاكتيكوس".



وعن سر ارتدائه الرقم 7، قال: "رقمي المفضل 10، ولكن عند انضمامي لريال مدريد، لم يكن متاحا سوى الرقم 16، الذي لم يجذبني، وكذلك الرقم 7، لذا ارتديت القميص 7 فهو يمثل الكثير هنا"، وأضاف ضاحكا: "أنتظر مودريتش عندما يعتزل لأحصل على القميص 10".

