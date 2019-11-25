رياضة

هازارد: كنت جوهرة ثمينة في تشيلسي والآن أنا لاعب شاب

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
يرفض البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، المقارنة بينه وبين الهداف التاريخي للنادي، كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "عندما أدخل الملعب لا أفكر في أن كريستيانو سبقني إلى نفس المكان، ويجب أن أقدم أداءً أفضل منه، بل الجماهير فقط هي من تصنع المقارنات، لن أسجل أهدافا أكثر مما أحرزه رونالدو بالتأكيد، ولكن سأبذل أقصى جهدي مع الفريق، وأصعب لحظاتي مع الفريق هي إصابتي قبل 4 أيام من أول مباراة لي مع الريال، ما أبعدني 4 شهور من أجل التعافي وأثر سلبا فى جاهزيتي".
وأضاف: "أعلم أن ريال مدريد دفع مبلغا كبيرا لضمي، ولكن كل هذه الملايين بين الناديين، فالأسعار باتت جنونية، يجب ألا يكون سعر اللاعب 100 مليون، ولكنها أحكام سوق الانتقالات، لا أهتم بذلك، وسأكون نفس اللاعب حتى إذا كان سعري 5 ملايين دولار". وواصل: "الجوهرة الثمينة هو اللاعب الذي يسجل الأهداف ويساهم في انتصارات
اقرأ المزيد
الاهلي-الجونة (5)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
جريزمان-مبابى-فرنسا

مبابي يكشف عن الهدف الذي يحلم بتحقيقه

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بقوة خلال الفترة المقبلة، وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: "أود الفوز بلقب كأس العالم مجددًا، لكني أريد الفوز أيضًا بالبطولات التي لم أفز بها بعد، مثل دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد"، وأضاف: "إنها بطولة تجعل جميع اللاعبين يحلمون بها، أنا محظوظ لأنني قابلت لاعبين كانوا أبطالًا لها من قبل، لذلك أشاهدهم وأتعلم منهم وأتمنى الفوز بها"، وتابع: "لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة، لن نفكر كثيرًا، سنعمل في هدوء، نمتلك لاعبين رائعين، فكرتنا هي إنشاء فريق حقيقي".
ديبالا

ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".
اقرأ المزيد من الأخبار
هازارد

هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".
رونالدو وساري

الفشل في دوري الأبطال = رحيل رونالدو

لا صوت يعلو فى مدينة تورينو الإيطالية على دوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي يحلم يوفنتوس بشدة بالتتويج بلقبها، وهو الحلم المشترك الذي يجمع بين إدارة البيانكونيري ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح لتعزيز إنجازاته الفردية. ووفقا لتقارير إيطالية، فإن اللقب الأوروبي يعد أيضا الرابط الوحيد حاليا بين يوفي ونجمه البرتغالي، وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه في حال انتهاء الموسم الجاري، كسابقه، دون لقب أوروبي، سيعد ذلك بمنزلة نهاية العلاقة بين النجم البرتغالي وملعب "أليانز ستاديوم" الصيف المقبل.
رونالدو وساري

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
رونالدو وساري

تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]